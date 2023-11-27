Με αντικείμενο της καταιγιστικές εξελίξεις στον τομέα της Ογκολογίας διεξέγεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την Παρασκευή και το Σάββατο συνέδριο με θέμα «Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση: Στην καταιγίδα της καινοτομίας κρατάμε ομπρέλα;». Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τομέα της υγείας. Οργανώνεται από την Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και πράξη σε συνεργασία με το Α' Παθολογικό- Ογκολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Αγιος Σάββας, το Ινστοτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας, το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου Αλεξάνδρα και την Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδας.

Όπως σημειώνουν από την οργανωτική επιτροπή οι Αλεξάνδρος Αρδαβάνης, Νικόλαος Περγαντάς, Γεώργιος Πισσάκας και Αλέξανδρος Τζοβάρας «η Ογκολογία συμπυκνώνει την συναρπαστική περιπέτεια της Ιατρικής Τέχνης από την εποχή της Μαγείας στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας που διανύουμε, διατηρώντας τα σπέρματα της πρώτης στο συμπαγές σώμα της τελευταίας. Είμαστε πλέον βαθιά μέσα στην Επικράτεια της Ιατρικής Ακριβείας.

Η «μετατόπιση του υποδείγματος» από τη κυτταροτοξική θεραπεία στη στόχευση μορίων και από εκεί στη στόχευση του μικροπεριβάλλοντος του καρκίνου είναι πλέον τσουνάμι ενώ η «αφύπνιση» του ναρκωμένου από τον εισβολέα καρκίνο ξενιστή - η ανοσοθεραπεία - αποτελεί πλέον τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή. Όμως «δεν πετάμε τα όπλα που μας έκαναν κάποτε θαυματοποιούς». Η κυτταροτοξική θεραπεία κρατάει ακόμα. Μοιάζει με τη σπονδυλική στήλη των σπονδυλωτών -χωρίς αυτήν, κίνηση δεν προκύπτει. Εξάλλου, σε αυτή δεν καταφεύγουμε όταν δεν έχουμε στοχεύσιμη μετάλλαξη; Είναι ο «μπαλαντέρ οδοστρωτήρας».

Εν τω μεταξύ, τα ζητούμενα πληθαίνουν! Με ποιους αλγορίθμους θα πλοηγείται ο ογκολόγος στον Ωκεανό των αντινεοπλασματικών επιλογών, θα αρκεί η Τεχνητή Νοημοσύνη ή θα επιπλέκει την αλληλεπίδραση Ασθενούς και Ψυχοκοινωνικού Πλαισίου με το Ιατροβιομηχανικό Σύμπλεγμα; Αδήριτη αναγκαιότητα η σύζευξη Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψυχοκοινωνικών Συνιστωσών στο Άρμα της σύγχρονης Ογκολογίας. Να θέτουμε ξανά και ξανά τα ίδια πρωταρχικά ερωτήματα, να πολιορκούμε τις οχυρωμένες βεβαιότητες του παρελθόντος και του παρόντος - η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι δυνάμει σύμμαχος σε αυτό.

Ακόμα: όσο βαθύτερα καταδυόμαστε στον Ωκεανό τόσο συχνότερα συναντούμε τις ανεκπλήρωτες πρωταρχικές αξίες της Ιατρικής Τέχνης. Το «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» καραδοκεί ατάραχο στον Πυθμένα -και δεν λησμονούμε ότι ο Πυθμένας στηρίζει τον υπερκείμενο Ωκεανό. Ωκεανός λοιπόν η σύγχρονη Ογκολογία -αλλά και καταιγίδα. Μια καταιγίδα καινοτομιών που κρατάει από χρόνια».







Επιτροπές







Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι:

Α. Αρδαβάνης

Γ. Περγαντάς

Γ. Πισσάκας

Α. Τζοβάρας

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδροι: Μ. Καραμούζης

M. Νικολάου

A.Τζοβάρας

Μέλη:



X.Αδάμ



Γ.Αρδαβάνης-Λουκέρης

Χ.Βέρος



Χ.Γεωργαντά

Μ.Γκερέκου

Μ.Δέδε

Ν.Δεσσές

Κ.Δουκάκη

Μ.Δρίζου

Χ.Ζαμπάτης

Ν.Ζήρας

Δ.Ζύλης

Α.Θεοχάρης

Γ.Ιωαννίδου

Μ.Α.Καλογερίδη

Ν.Καλογερόπουλος



Ε.Καρατράσογλου





Σ.Κόκκαλη

Γ.Κουκουράκης

Μ.Κουσούτη

Α.Λάγιου

Ε.Μάγγου

Μαλάμος

Ν.Μαραγκός

Ε.Μόσα

Α.Ντόκου

Δ.Ξεσφύγγη

Ν.Περγαντάς

Κ.Περδικάρη

Γ.Ρηγάτος

Σ.Ταλαγάνη

Ε.Σ.Τριποδάκη

Ν.Χολής







Επιστημονικό Πρόγραμμα



Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023



10:30-10:45 Προσέλευση - Εγγραφές

10:45-12:00 Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (Ο.Ν.Ε.Ο.) - Περιστατικά

Προεδρείο: Α. Κυριαζόγλου, Σ. Λέββα

10:45-11:00 IDH1 σε χολαγγειοca. Σ. Ελεμές

11:00-11:15 NTRK fusion σε σάρκωμα. Ε. Γεωργάκη

11:15-11:30 MET ampliﬁcation σε NSCLC. Μ. Αναγνωστάκης

11:30-11:45 FGFR σε καρκίνο ουροδόχου κύστης. Α. Παπαθεοδωρίδη



11:45-12:00 Συζήτηση



12:00-13:00 Η διαχείριση και η αξιοποίηση του βιολογικού υλικού στην εποχή της ιατρικής ακριβείας. Ποιος, πότε και πως;

Προεδρείο: Π. Αραπαντώνη-Δαδιώτη, Γ. Σαμέλης, Ν. Τσούλος

12:00-12:15 Καθιερωμένοι βιοδείκτες. Ν. Πρεκετέ

12:15-12:30 Υγρή βιοψία: παρόν και μέλλον. Ε. Λιανίδου

12:30-12:45 Next generation sequencing: εργαλείο ή πολυτέλεια

στην κλινική πράξη; Ε. Δημητριάδης

12:45-13:00 Ιατρική ακριβείας και μοριακό προφίλ σε συμπαγείς όγκους. Ε. Παπαδοπούλου

14:00 -14:40 Next-Generation Antibody-Drug Conjugates: past, present and future (Ι)

Προεδρείο: Γ. Κλούβας, Α. Στριμπάκος

14:00-14:20 Transtuzumab Emtansine (Kadcyla). Ε. Καρατράσογλου

14:20-14:40 Τranstuzumab Deruxtecan (Enhertu). E. Μάγγου

14:40-15:40 Next-Generation Antibody-Drug Conjugates: past, present and future (ΙΙ)

Προεδρείο: A. Κούτρας, Γ. Παπαδόπουλος, K. Τσιγαρίδας

14:40-15:00 Enfortumab Vedotin (Padcev). Κ. Kουτσούκος

15:00-15:20 Sacituzumab govitecan (Trodelvy). Χ. Μαρκέλλος

15:20-15:40 Tisotumab Vedotin (Tivdak) Mirvetuximab (Elahere). Σ. Σταματοπούλου

15:40-16:40 Δεδομένα από διεθνή συνέδρια

Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Δ. Τρυφωνόπουλος

15:40-16:10 ASCO 2023. Γ. Παπαξοΐνης

16:10-16:40 ESMO 2023. Α. Λασκαράκης







Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023



16:40-17:10 Διάλεξη

Προεδρείο: Β. Μπαρμπούνης, Μ. Νικολάου

Τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική ογκολογία. Σ. Περουκίδης

17:30-18:00 Διάλεξη

Προεδρείο: Χ. Πανόπουλος, Μ. Τσιατάς

Τα μη κωδικά μόρια RNA στην έρευνα και στη σύγχρονη

αντιμετώπιση του καρκίνου. A. Σκορίλας

18:00-18:30 Διάλεξη

Προεδρείο: Ε. Κωστούρος, Ε. Μαραγκούλη

Ο ρόλος του μικροβιώματος στον καρκίνο και την

αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Γ. Σαμώνης

18:30-19:00 Διάλεξη

Προεδρείο: Ν. Δεσσές, Π. Κοσμίδης

MSI-H/MMR Deﬁciency: δείκτης, στόχος ή και τα δύο; Σ. Ταλαγάνη

19:00-19:30 Διάλεξη

Προεδρείο: Μ. Καραμούζης, Ε. Λιανός

CAR T cells στους συμπαγείς όγκους, περιορισμοί και προσδοκίες. Α. Γρίβας

19:30-20:00 Διάλεξη

Προεδρείο: Ι. Βαρθαλίτης, Ν. Περγαντάς, Α. Τζοβάρας

Μελέτες Basket. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. Χ. Εμμανουηλίδης

20:00-20:30 Εναρκτήρια διάλεξη

Προεδρείο: Α. Αρδαβάνης, Ο. Μπαλαούρα, Γ. Πισσάκας

Το στρες του ογκολογικού ασθενούς και η αντιμετώπισή του. Γ. Χρούσος







Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023



09:15-09:45 Διάλεξη

Προεδρείο: Ε. Γρουζή, Ν. Κεντεποζίδης

Θρομβοεμβολική νόσος και καρκίνος. Εξελίξεις και

θεραπευτικός αλγόριθμος. Ν. Τσουκαλάς

09:45-10:45 Οι εξελίξεις στη μοριακή στόχευση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Προεδρείο: Ι. Μούντζιος, Ε. Ρες

09:45-10:05 Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία με ALK αναστολείς/ROS 1. Ι. Τουρκαντώνης

10:05-10:25 Στόχευση Μet. Μ. Γιαννακάκου

10:25-10:45 ΚRAS αναστολείς. Νεότερες εξελίξεις. Κ. Περδικάρη

10:45-11:45 Εξελισσόμενοι αλγόριθμοι στον καρκίνο του πνεύμονα

Προεδρείο: Ν. Ανδρουλάκης, Ν. Ζήρας, Χ. Χριστοδούλου

10:45-11:15 ΜΜΚΠ. Σ. Αμπτουλάχ

11:15-11:45 SCLC. Γ. Αρδαβάνης-Λουκέρης

12:15-13:15 BRCA μεταλλάξεις ανά όγκο

Προεδρείο: Ε. Γαλάνη, Γ. Λύπας

12:15-12:45 Καρκίνος μαστού. Α. Άσση

12:45-13:15 Καρκίνος ωοθηκών. Σ. Κόκκαλη

13:15-14:35 Καρκίνος πεπτικού και νεότερες εξελίξεις

Προεδρείο: Χ. Κοσμάς, Ι. Σγουρός

13:15-13:35 Η ανοσοθεραπεία στον οισοφαγογαστρικό καρκίνο. Χ. Αυγερινού 13:35-13:55 Στοχεύοντας το FGFR2,3. Ν. Καποδίστριας 13:55-14:15 IDH 1 και IDH2. Δ. Στεφάνου

14:15-14:35 Ανοσοθεραπεία στον κολοορθικό καρκίνο. Μ. Δρίζου

16:30-17:00 Δορυφορική διάλεξη (I) sponsored by

Καρκίνος πνεύμονα

Προεδρείο: Α. Καραμπεάζης, Α. Ψυρρή

Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες στον ΜΜΚΠ. Α. Βαγιωνάς



Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

17:00-18:00 Δορυφορικές διαλέξεις (II) Ουρολογικός καρκίνος

Προεδρείο: Ι. Δροσίτης, Σ. Ξυνόγαλος

17:00-17:30 Ο ρόλος των νεότερων αντιανδρογόνων στη διαχείριση

του μεταστατικού ορμονοευαίσθητου καρκίνου του

προστάτη (mHSPC). Α. Τζοβάρας



17:30-18:00 Νεότερα δεδομένα των PARP inhibitors στον mCRPC. Ν. Πισταμαλτζιάν



18:00-18:30 Διάλειμμα καφέ

18:30-19:30 Δορυφορικές διαλέξεις (III)



Καρκίνος μαστού

Προεδρείο: Ν. Αλεβιζόπουλος, Μ. Βασλαματζής, Κ. Πλοιαρχοπούλου

18:30-19:00 Αντι-HER2 στόχευση στο HER2-Low καρκίνο του μαστού:

σύγχρονα δεδομένα και κλινική εμπειρία μέχρι σήμερα. Κ. Ράπτη



19:00-19:30 Ανάπτυξη ενδοκρινικής αντοχής μετά από CDK4/6i στον

ER+, HER2-, mBC: ποιες οι θεραπευτικές επιλογές; Μ. Νικολάου



19:30 Λήξη - Συμπεράσματα







Συμμετέχοντες









ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Γ.Ν.Α.

«Ο Ευαγγελισμός»

ΑΜΠΤΟΥΛΑΧ ΣΟΥΣΑΝΑ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α’

Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας Ογκολογικού

Τμήματος Γ’ ΠΠ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής

Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ M.D. PhD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια

Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής-Επιστημονικός

Υπεύθυνος Α’ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ-ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ειδικευόμενος Παθολογίας Γ’ Ογκολογικής Κλινικής,

Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΑΣΣΗ ΑΒΡΑΑΜ Παθολόγος Ογκολόγος Δ’ Ογκολογικής Κλινικής,

«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρική Ιατρός, Γ.Α.Ο.Ν.Α.

«Ο Άγιος Σάββας»

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ MD, MSc, PhDc, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής

Ε.Σ.Υ., Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παθολόγος Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Α’

Ογκολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά και

Διοικητικά Υπεύθυνος Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.

«Ο Ευαγγελισμός» - Πολυκλινική

ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια Β’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.

«Ιπποκράτειο»

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Ειδικευόμενη Ογκολογίας Α’ Παθολογικής-Ογκολογικής

Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ Β’ Παθολογικής-

Ογκολογικής Κλινικής - Μονάδας Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΔΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικής- Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Βιολόγος - Εργαστηριακός Γενετιστής, Διευθυντής

Τμήματος Γενετικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΔΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β’, Γ.Ν. Χίου

«Σκυλίτσειο»

ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ογκολογικού

Τμήματος, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

ΕΛΕΜΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας Ογκολογικής Κλινικής, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Πρώην Αν. Καθηγητής

Πανεπιστημίου UCLA, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΖΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής «ΡΕΑ»

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, PhD, Επιμελητής Β’ Ογκολογικού

Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής,

Ε.Κ.Π.Α.

ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Διευθυντής

Ογκολογικής Κλινικής, 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΚΑΡΑΤΡΑΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΝΑ MD, MSc, PhD, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας

Α’ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής,

«Metropolitan General», 251 Γ.Ν.Α.

ΚΛΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»

ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ MD, MSc, Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογίας Β’

Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού- Παθολογικού Τμήματος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος Β’ Ογκολογικής Κλινικής,

Νοσοκομείο «Metropolitan»

ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος B’ Προπαιδευτικής

Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος Γ’ Παθολογικής Κλινικής

Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος MD, MSc, Διευθυντής

Ογκολογικού Τμήματος και Κέντρου Κλινικών Μελετών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΛΕΒΒΑ ΣΟΦΙΑ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο & «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης

ΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΗ PhD, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας-Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α.

ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ Παθολογικού- Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΛΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Μονάδας Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β,’ Α’ Παθολογικού- Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ Παθολόγος Ογκολόγος Α’ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.

Τρικάλων

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α

«Αλεξάνδρα»

ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ’

Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών,

«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε’ Ογκολογικής

Κλινικής, Νοσοκομείο «Ιασώ»

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ Α’

Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Γ.Α.Ν.Π.

«Μεταξά»

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού

Τμήματος, «Ευρωκλινική» Αθηνών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’

Ογκολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ PhD, Μοριακός Βιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος

Μοριακής Ογκολογίας, Genekor A.E.Ι.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ PhD, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α.

«Αλεξάνδρα»

ΠΑΠΑΞΟΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β’ Β’ Παθολογικής

Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,

Διευθυντής Γ’ Ογκολογικού Τμήματος, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικής-

Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ειδικευόμενη Παθολογίας Α’ Παθολογικής-Ογκολογικής

Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Υπεύθυνος

Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Τρίπολης

ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής

Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α.

«Αλεξάνδρα»

ΠΙΣΤΑΜΑΛΤΖΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής

Ογκολογικής Κλινική, «ΜΗΤΕΡΑ»

ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ’ Ογκολογικής

Κλινικής, «Μetropolitan General»

ΠΡΕΚΕΤΕ ΝΙΚΗ PhD, Επιστημονική Συνεργάτης Μονάδας Μοριακής Διαγνωστικής, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

ΡΑΠΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ MD, MSc Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α.

ΡΕΣ ΕΛΕΝΗ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΣΑΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, THERAPIS General Hospital, Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

ΣΑΜΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας, Διευθυντής Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Παθολόγος Ογκολόγος Γ’ Ογκολογικής Κλινικής,

Νοσοκομείο «Metropolitan»

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν.Α.

«Λαϊκό»

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ MRCP, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ε’

Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο

«Υγεία»

ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α.

«Ο Άγιος Σάββας»

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ Α’

Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α.

«Ο Άγιος Σάββας»

ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β’

Β’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α.

«Ο Άγιος Σάββας»

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής-

Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

ΤΣΙΑΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ MD, PhD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής Ε’ Ογκολογικής

Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc

Βιοπληροφορική, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MSc, MBA Βιοχημικός, Διευθύνων Σύμβουλος, Genekor

Ι.A.E.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β’ Ογκολογικής

Κλινικής, Νοσοκομείο «Metropolitan»

ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD, MACP, MACE, FRCP, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.

ΨΥΡΡΗ ΑΜΑΝΤΑ Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»







Γενικές Πληροφορίες



Οργάνωση:

Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε συνεργασία με:

• Α’ Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγιος Σάββας»

• Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΜΒΕ)

• Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

• Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης

Υπό την αιγίδα:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Ημερομηνία διεξαγωγής:

1-2 Δεκεμβρίου 2023



Τόπος Διεξαγωγής:

Athenaeum Intercontinental Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93 Αθήνα 117 45



Εγγραφές:



Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές.



Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.



Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων»



Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σεμινάριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.





Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:



Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).



Παραλαβή Πιστοποιητικού:



Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου.

Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.





