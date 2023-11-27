Αγαπηδάκη: Να σταματήσει η προπαγάνδα κατά του εμβολιασμού για κορωνοϊό

Σε υψηλούς τόνους, ως «βάσιμες και παραπλανητικές», απέρριψε η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη τις έρευνες που επικαλέστηκε ο βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος ότι «υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια κατά της Covid-19.

Η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη Ερώτηση στην Ολομέλεια, χαρακτήρισε «απαράδεκτο, με αυθαίρετα επιχειρήματα και διαστρεφόμενες έρευνες να παραπλανάτε και να τρομοκρατείτε τους πολίτες, διασπείροντας fake news» κατά των εμβολίων της Covid-19.

Αυτό, είπε, «είναι τρομακτικά λυπηρό για εκλεγμένο βουλευτή και ιατρό». Η κυρία Αγαπηδάκη κατηγόρησε το κόμμα της «Νίκης» ότι επιχειρεί «βαριά και χείριστη αντιεμβολική προπαγάνδα». Υπενθύμισε τι είχαν πει ο Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ, ότι όποιοι «στρέφονται κατά τον εμβολιασμό του έχουν σχηματικές απόψεις», και ο Μητροπολίτηε Κορίνθου Διονύσιος, που είπε ότι οι αρνητές του εμβολίου «δεν βουτούν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν» και «όποιος κάνει το εμβόλιο είναι περισσότερο Χριστιανός γιατί σέβεται τον άνθρωπο και την επιστήμη».

Για την μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο βουλευτής, ο οποίος είπε ότι «25 Γερμανοί πέθαναν σε 20 ημέρες μετά τον covid-19 εμβολιασμό τους», η αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε πως «η εν λόγω μελέτη είχε σκοπό να ερευνήσει κοινά ευρήματα και να περιγράψει κοινά χαρακτηριστικά μυοκαρδίτιδας σε άτομα που εμβολιάστηκαν κατά του SARS- Covid και δεν έλαβαν θεραπεία για μυοκαρδίτιδα» και προσέθεσε: «Mεταξύ των μόλις 35 περιπτώσεων που εξέτασε το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, οι αυτοψίες αποκάλυψαν άλλες αιτίες θανάτου λόγω προϋπαρχουσών ασθενειών σε ασθενείς και εκ τούτου αυτοί αποκλείστηκαν από περαιτέρω διερεύνηση. Από τους υπόλοιπους 25 ανθρώπους, μόνο σε πέντε περιπτώσεις υπήρξαν κατά την νεκροψία ευρήματα υποψίας μυοκαρδίτιδας, οι τρεις αντιμετώπιζαν προβλήματα (αρτηριακή υπέραση, ΧΑΠ, σακχαρώδη διαβήτη και θυροειδή "Χασιμότο") και τελικά οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να φέρουν καμία λειτουργική απόδειξη και σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και της μυοκαρδίτιδας στις περιπτώσεις που μελέτησαν. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να καταγράφονται 25 θάνατοι Γερμανών από τον εμβολιασμό Covid».

Για την «πρόσφατη» υποτίθεται μελέτη από τη Νορβηγία όπου δήθεν «έδειξε ότι 23 υπερήλικες πέθαναν μετά τον εμβολιασμό τους κατά της Covid», η αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «αυτή δεν είναι καθόλου πρόσφατη αφού έγινε το 2021, όταν ο εμβολιασμός ήταν στα αρχικά του στάδια». «Η Νορβηγία, ήταν από τις πρώτες χώρες που εισήγαγαν τον εμβολιασμό, μέχρι τις ημέρες της έρευνας είχαν διενεργήσει μόλις 43.740 εμβολιασμούς, και εμβολίασε πρώτα τους ευάλωτους πολίτες που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Η μελέτη αναφέρεται σε σοβαρά αδύναμους άρα και ευάλωτους από σοβαρή ασθένεια ηλικιωμένων, και αυτοί οι 23 θάνατοι που κατεγράφησαν ήταν σε πολύ ηλικιωμένους και αδύναμους ανθρώπους σε οίκους ευγηρίας, που αντιμετώπιζαν υπάρχοντα νοσήματα και ήταν σε τελικό στάδιο της ζωής τους. Από την μελέτη αυτή δεν καταγράφηκε καμία σύνδεση του εμβολίου με τον θάνατό τους, αντίθετα οι θάνατοι αυτοί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής ιατρός, εντάχθηκαν από τους ίδιους τους ερευνητές στην αναμενόμενη θνητότητα του γενικού πληθυσμού για την εν λόγω ηλικιακή ομάδα». εξήγησε η αναπληρώτρια υπουργός και σημείωσε πως «παρά την έρευνα που επικαλείστε, η Νορβηγία μέχρι τον Αύγουστο του 2021 προχώρησε σε 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς».

Απαντώντας προσωπικά στον βουλευτή, η κυρία Αγαπηδάκη του είπε πως «προσωπικά θλίβομαι για όσα φέρνεται στο Κοινοβούλιο γιατί -αν και το κόμμα σας είναι γνωστό για τις αντιεπιστημονικές αντιεμβολιαστικές του θέσεις- παρουσιάζεται μια δήθεν επιστημονική τεκμηρίωση με Fake News και επιχειρείτε να τα παρουσιάσετε ως σοβαρά επιχειρήματα από σοβαρά επιστημονικά περιοδικά» και προσέθεσε ότι «εσάς δεν μπορώ να σας πείσω, όμως απευθύνομαι στους πολίτες που πρέπει να πιστεύουν στην επιστήμη και όχι στα ψεύδη που παρουσιάζονται ως επιστήμη».

Η αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι «μέχρι σήμερα σε όλη την υφήλιο έχουν γίνει 13,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί, δηλαδή, αναλογικά έχει εμβολιαστεί δύο φορές όλος ο πληθυσμός της γης», σχολιάζοντας πως «με τα δικά σας δεδομένα όλοι θα έπρεπε να πέφτουμε στον δρόμο…» και υπογράμμισε ότι «τα εμβόλια έσωσαν ζωές».

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης ανέφερε «ότι είμαστε αρκετοί γιατροί στη Βουλή, μπορεί να έχουμε πολλές απόψεις» σημειώνοντας πως «είναι πολύ εύκολο και μπορεί να ακούς διάφορα εύπεπτα πράγματα ή να διαβάζεις πολλά και διάφορα στο ίντερνετ αλλά θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για αυτά από τους γιατρούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

