Τα αντιβιοτικά, τα αντιικά και τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως και οι εμβολιασμοί, συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με έρευνα, με επικεφαλής τα πανεπιστήμια του Κέμπριτζ και του Έξετερ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Alzheimer's and Dementia: Translational Research & Clinical Interventions».

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα υγείας από 14 μελέτες που χρησιμοποίησαν ιατρικά αρχεία από περισσότερα από 130 εκατομμύρια άτομα και ένα εκατομμύριο περιπτώσεις άνοιας. Αν και εντόπισαν έλλειψη συνοχής μεταξύ των μελετών όσον αφορά στον εντοπισμό μεμονωμένων φαρμάκων που επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας, ωστόσο βρήκαν αρκετές κατηγορίες φαρμάκων που σχετίζονται με μεταβαλλόμενο κίνδυνο: αρκετά φάρμακα που έχουν ήδη άδεια κυκλοφορίας και χρησιμοποιούνται, έχουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιοριστούν για τη θεραπεία της άνοιας.

Ένα απροσδόκητο εύρημα της μελέτης ήταν η συσχέτιση μεταξύ αντιβιοτικών, αντιικών φαρμάκων και εμβολίων και του μειωμένου κινδύνου άνοιας. Όπως σημειώνουν, το εύρημα αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι κοινές άνοιες μπορεί να πυροδοτούνται από ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις. Εξάλλου, πρόσφατα εντοπίστηκε ότι το εμβόλιο BCG για την φυματίωση συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Τα αντιφλεγμονώδη, όπως η ιβουπροφαίνη, βρέθηκαν επίσης να συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο. Η φλεγμονή θεωρείται όλο και περισσότερο ότι συμβάλλει σημαντικά σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών και ο ρόλος της στην άνοια υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ορισμένα γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας αποτελούν μέρος φλεγμονωδών μονοπατιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

