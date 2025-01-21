Πρωτοποριακή Δράση Ψυχολογικής Υποστήριξης Γονέων και Ιατρικού Προσωπικού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στους γονείς πρόωρων και νοσηλευόμενων νεογνών, όσο και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).

Κάθε Τρίτη στις 14:00, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος" του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, οι γονείς πρόωρων και νοσηλευόμενων νεογνών έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Στόχος της στήριξης αυτής είναι η ενδυνάμωση του πρώιμου δεσμού ανάμεσα στους γονείς και τα νεογνά, από τη γέννηση και καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση και η συναισθηματική τους στήριξη σε αυτή τη σημαντική περίοδο.

Όπως εξηγεί η κα Μερόπη Μιχαλέλη Ph.D, Ψυχαναλύτρια, Ιδρύτρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ινστιτούτου ΚΟΙΤΙΔΑ, «Το νεογέννητο πρόωρο μωρό συχνά διαφέρει από τις ιδεατές προσδοκίες των γονέων κατά την εγκυμοσύνη. Η ψυχολογική υποστήριξη σε αυτό το κρίσιμο στάδιο βοηθά τους γονείς να ανθρωποποιήσουν το βρέφος τους, να ξεπεράσουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους και να δημιουργήσουν έναν νέο, αρμονικό δεσμό μαζί του». Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους γονείς το πλαίσιο που χρειάζονται για να επανασυνδεθούν με το βρέφος τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει στήριξη και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο συχνά καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις ανάγκες των βρεφών, αλλά και τις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις των γονέων. Όπως επισημαίνει η κα Σταματίνα Λεοντιάδη, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια της ΜΕΝΝ, ΜΗΤΕΡΑ, «Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται ένα ασφαλές περιβάλλον όπου θα μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους για τις ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ γονέων και βρεφών. Μέσω της κλινικής εποπτείας που παρέχεται από τους επιστημονικό προσωπικό της ΚΟΙΤΙΔΑΣ, τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να βελτιώσουν την παροχή της φροντίδας τους».

Ο κ. Γεώργιος Μαυρογεώργος, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθυντής της ΜΕΝΝ, ΜΗΤΕΡΑ, προσθέτει: «Οι συνεδρίες αυτές αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία για τους γονείς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, αλλά και για το προσωπικό να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συλλέγονται, βοηθώντας τους να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των γονέων και των βρεφών».

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, με την αφοσίωση και την εξειδίκευση των επιστημονικών ομάδων του ΜΗΤΕΡΑ και του Ινστιτούτου ΚΟΙΤΙΔΑ, έρχεται να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της οικογένειας και του προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

