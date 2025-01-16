Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας και γνωστικής έκπτωσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology».

Στην έρευνα μελετήθηκαν δεδομένα για την υγεία και τη διατροφή 133.771 ατόμων με μέση ηλικία τα 49 έτη κατά την έναρξη της μελέτης. Από αυτά, 11.173 διαγνώστηκαν με άνοια έως και 43 χρόνια αργότερα.

Οι ερευνητές του αμερικανικού υγειονομικού συστήματος «Mass General Brigham», της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H.Chan του Χάρβαρντ και του Ινστιτούτου Broad του ΜΙΤ και του Χάρβαρντ διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν καθημερινά ένα τέταρτο ή περισσότερο μιας μερίδας επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος είχαν 13% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από ένα δέκατο της μερίδας κάθε μέρα.

Ως μερίδα κόκκινου κρέατος ορίστηκαν περίπου τα 85 γραμμάρια, όσο το μέγεθος μιας μπάρας σαπουνιού. Όσον αφορά στο μη επεξεργασμένο κόκκινο κρέας, συνέκριναν τα άτομα που κατανάλωναν κατά μέσο όρο λιγότερο από μισή μερίδα την ημέρα με τα άτομα που κατανάλωναν μία ή περισσότερες μερίδες την ημέρα και δεν διαπίστωσαν διαφορά στον κίνδυνο άνοιας.

Επιπλέον, οι ερευνητές μέτρησαν την αντικειμενική γνωστική λειτουργία σε μια διαφορετική ομάδα 17.458 γυναικών με μέση ηλικία τα 74 έτη, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες γνωστικές αξιολογήσεις (τεστ μνήμης και σκέψης) και διαπίστωσαν ότι η γνωστική λειτουργία ήταν χειρότερη στα άτομα με μεγαλύτερη κατανάλωση επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος, υπολογίζοντας ότι η γνωστική γήρανση επιταχύνεται κατά περίπου 1,6 χρόνια για κάθε πρόσθετη μερίδα ανά ημέρα.

Όταν εξέτασαν την αυτοαναφερόμενη υποκειμενική γνωστική έκπτωση (SCD) 43.966 ατόμων με μέση ηλικία τα 78 έτη, κατά την οποία τα άτομα αναφέρουν προβλήματα μνήμης και σκέψης πριν η οποιαδήποτε έκπτωση εμφανιστεί στις εξετάσεις, εντόπισαν ότι ο κίνδυνος SCD αυξήθηκε κατά 14% για όσους κατανάλωναν ένα τέταρτο ή περισσότερες μερίδες επεξεργασμένου κρέατος ημερησίως σε σύγκριση με την ομάδα ελάχιστης κατανάλωσης και κατά 16% για όσους κατανάλωναν μία ή περισσότερες μερίδες μη επεξεργασμένου κρέατος ημερησίως σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από μισή μερίδα.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν τους παράγοντες που συνδέουν το κόκκινο κρέας με τον κίνδυνο άνοιας, ιδίως εκείνους που αφορούν στο μικροβίωμα του εντέρου. Υπογραμμίζουν ότι η αντικατάσταση του επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος με ξηρούς καρπούς και όσπρια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά περίπου 19%, με κοτόπουλο κατά 16% και με ψάρι κατά 28%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.