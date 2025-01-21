Σαρώνουν τη χώρα οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και ειδικά η γρίπη την περίοδο που διανύουμε, με τον καθηγητή Πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη να αναφέρει στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους πως υπολογίζεται πως 800.000 με 1.200.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή νοσούν.

«Η γρίπη οδηγεί την κούρσα, η οποία είναι στην κορύφωσή της. Μετά τις 15 Φεβρουαρίου θα αρχίσουμε να βλέπουμε μείωση στα κρούσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής, ενώ επισημαίνει πως: «Εντωμεταξύ θα δούμε αύξηση των άλλων ιών, οι οποίοι ωστόσο δεν είναι ικανοί να δώσουν πανδημικούς χαρακτήρες και θα έχουμε και τον κορονοϊό να μας ''γρατζουνάει'' λιγάκι».

Όπως σημειώνει ο κ. Τζανάκης, η πλειονότητα των περιπτώσεων που νοσούν με γρίπη είναι πολύ ήπια, με τους περισσότερους να συνεχίζουν να εργάζονται αλλά ταλαιπωρούνται από βήχα, πονόλαιμο, καταρροή…

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ο εμβολιασμός στους άνω των 65 και άνω των 70 έχει πάει καλούτσικα αλλά όχι όσο θα θέλαμε και για αυτό οι άνθρωποι δεν έρχονται τόσο πολύ στα επείγοντα. Οι άνθρωποι που έρχονται στα επείγοντα είναι μεταξύ 15 και 55, ακριβώς οι ηλικίες που δεν εμβολιάστηκαν και δεν εμβολιάζονται κατά κανόνα», συνεχίζει ο καθηγητής.

«Το βασικό είναι η γρίπη, το πανδημικό στέλεχος Η1Ν1 το οποίο έχει χαρακτήρες υψηλής μεταδοτικότητας και βαριάς διαδρομής, με συμπτώματα που ταλαιπωρούν αρκετά. Αλλά πιστεύω πως δεν θα μας βάλει σε πολλούς μπελάδες γιατί το αναγνωρίζει το ανοσοποιητικό», καταλήγει ο καθηγητής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.