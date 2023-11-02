Ετήσιο έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα συνιστά η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία σε όσους καπνίζουν ή κάπνιζαν παλαιότερα

Ετήσιο έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα ηλικίας 50-80 ετών που καπνίζουν ή κάπνιζαν παλαιότερα και έχουν ιστορικό 20ετούς καπνίσματος συνιστά η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσίευσε.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ και η δεύτερη πιο συχνά διαγνωσμένη κακοήθεια τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 2023 θα διαγνωστούν 238.340 νέες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα και θα σημειωθούν περίπου 127.070 θάνατοι από το νόσο.

Στις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστούσε τον ετήσιο έλεγχο σε όσους ήταν 55-74 ετών, είχαν 30ετές ιστορικό καπνίσματος και είχαν λιγότερα από 15 χρόνια διακοπής του καπνίσματος.

Στις νέες οδηγίες, δεν απαιτούνται συγκεκριμένα χρόνια από τη διακοπή καπνίσματος, ο έλεγχος αφορά σε όσους είναι ηλικίας 50-80 ετών και έχουν 20ετές ιστορικό καπνίσματος.

Η ετήσια εξέταση που συνίσταται για προσυμπτωματικό έλεγχο είναι η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας «CA: A Cancer Journal for Clinicians».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

