ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων οφθαλμικού τζελ

Απόφαση για την ανάκληση των παρτίδων 693 (Ημ/νία Λήξ. 2025-03-31) & 703 (Ημ/νία Λήξ. 2025-04-30) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 'Recugel Eye Gel 10g', εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο λόγος είναι λάθος στο φύλλο οδηγιών καθώς αναφέρεται πως ο χρόνος απόρριψης του προϊόντος είναι έξι μήνες μετά το άνοιγμα, αντί για έξι εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας που διαθέτει το εν λόγω προϊόν στην ελληνική αγορά.

Πηγή: skai.gr

