Οι γυναίκες που καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεΐνης, ιδίως από φυτικές πηγές, εμφανίζουν λιγότερες χρόνιες ασθένειες και έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι συνολικά πιο υγιείς καθώς γερνούν, όπως διαπιστώνει μελέτη με επικεφαλής το πανεπιστήμιο Tufts.

Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The American Journal of Clinical Nutrition», αναλύθηκαν δεδομένα για περισσότερες από 48.000 γυναίκες ηλικίας 38-59 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικά λιγότερες καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη και μείωση της γνωστικής και ψυχικής υγείας στις γυναίκες που συμπεριλάμβαναν περισσότερες πρωτεΐνες στη διατροφή τους από πηγές, όπως φρούτα, λαχανικά, ψωμί, όσπρια και ζυμαρικά, σε σύγκριση με εκείνες που έτρωγαν λιγότερες.

Συγκεκριμένα, όσες έτρωγαν περισσότερη φυτική πρωτεΐνη είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιείς τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερη ζωική πρωτεΐνη είχαν 6% λιγότερες πιθανότητες να παραμείνουν υγιείς, καθώς γερνούσαν. Η ζωική πρωτεΐνη συνδεόταν σε μικρό βαθμό με λιγότερους φυσικούς περιορισμούς σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά η φυτική πρωτεΐνη είχε ισχυρότερη και πιο σταθερή συσχέτιση σε όλα τα παρατηρούμενα μοντέλα και συνδεόταν στενότερα και με την καλή ψυχική υγεία αργότερα στη ζωή.

«Η κατανάλωση πρωτεϊνών στη μέση ηλικία συνδέεται με την προώθηση της καλής υγείας στην τρίτη ηλικία», δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας στο Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινης Διατροφής για τη Γήρανση «Jean Mayer» του Πανεπιστημίου Tufts, Αντρέ Άρντισον Κοράτ. Ο ίδιος προσθέτει ότι «η πηγή της πρωτεΐνης έχει σημασία. Το να λαμβάνετε την πλειονότητα της πρωτεΐνης από φυτικές πηγές στη μέση ηλικία συν μια μικρή ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης φαίνεται να ευνοεί την καλή υγεία και την καλή επιβίωση σε μεγαλύτερες ηλικίες».

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν βέβαια ότι τα οφέλη της φυτικής πρωτεΐνης μπορεί να προέρχονται από το μεγαλύτερο ποσοστό θρεπτικών συστατικών των φυτικών τροφίμων και όχι την πρωτεΐνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

