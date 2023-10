Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Ποια είναι η καλύτερη περίοδος αντιγριπικού εμβολιασμού Υγεία 15:48, 05.10.2023 linkedin

Οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο ή/και επιπλοκές