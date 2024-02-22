Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για γυναικολογικές παθήσεις

Η γυναικολογική ογκολογία είναι ένας κρίσιμος κλάδος της γυναικολογίας, ο οποίος εστιάζει στην πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των νεοπλασμάτων στα γυναικεία γεννητικά όργανα. Αυτά τα νεοπλάσματα περιλαμβάνουν τόσο τους καλοήθεις όσο και τους κακοήθεις όγκους, όπως ο καρκίνος.

«Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (MIS) στη γυναικολογική ογκολογία αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίζουν χειρουργικά προβλήματα με μέγιστη αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την παρέμβαση και τη διαταραχή στο ανθρώπινο σώμα. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική περιλαμβάνει την κλασική και τη ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκόπηση, γνωστή και ως ρομποτική χειρουργική, τεχνικές που επιτρέπουν την ολοκλήρωση της επέμβασης μέσα από μικρές τομές στην κοιλιά, χρησιμοποιώντας κάμερα και οθόνη, καθώς και ειδικά εργαλεία», αναφέρει ο κ. Στυλιανός Ίβρος Διευθυντής κλινικής Γυναικολογίας & Γυναικολογικής Ογκολογίας Metropolitan Hospital και εξηγεί πως πραγματοποιείται μια τέτοια επέμβαση καθώς και τα οφέλη της για τις ασθενείς:

Ποιες γυναικολογικές ογκολογικές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ρομποτική χειρουργική;

Οι διαθέσιμες ρομποτικές και αποτελεσματικές θεραπευτικές τεχνικές στη γυναικολογική ογκολογία περιλαμβάνουν:

• Χειρουργική αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου του ενδομήτριου

• Χειρουργική αντιμετώπιση και θεραπεία του αρχόμενου καρκίνου των ωοθηκών

• Χειρουργική αντιμετώπιση και θεραπεία των όγκων οριακής κακοήθειας των ωοθηκών

• Χειρουργική αντιμετώπιση και θεραπεία των σαρκωμάτων της μήτρας

• Στρατηγικές διατήρησης γονιμότητας σε νέες ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει τα ίδια αποτελέσματα με την κλασική μέθοδο;

Καθώς περνούν τα χρόνια, ολοένα και περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, ανάμεσα τους της λαπαροσκοπικής, αλλά και της ρομποτικής μεθόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν είτε μικρότερη τομή σε σύγκριση με την παραδοσιακή επέμβαση, είτε επέμβαση χωρίς καμία τομή, ανάλογα με την επιλεγόμενη τεχνική.

«Όταν ο χειρουργός διαθέτει επαρκή εμπειρία και η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, η τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας συνήθως επιλέγεται, καθώς προσφέρει λιγότερους κινδύνους λοίμωξης, μικρότερο χρόνο ανάρρωσης, μειωμένο κόστος και αποτελεσματικότερο αποτέλεσμα.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ξεκινήσει με μία σύγχρονη τεχνική και στη συνέχεια, ανάλογα με τα ευρήματα, ο χειρουργός να αποφασίσει να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη τομή για ευκολότερη διαχείριση και επιτυχέστερη επέμβαση», επισημαίνει.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρει η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική;

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στην γυναικολογική ογκολογία είναι:

• Χειρουργική ακρίβεια

• Λιγότερη απώλεια αίματος και μειωμένη ανάγκη για μεταγγίσεις

• Ταχύτερη ανάκαμψη

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου νοσηλείας

• Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών

• Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα και μικρότερες τομές

• Σύντομη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες του ατόμου

• Μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης

Πώς πραγματοποιούνται οι σύγχρονες, σχεδόν αναίμακτες, χειρουργικές επεμβάσεις;

«Οι σύγχρονες, σχεδόν αναίμακτες επεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία επιτρέπει τη χειρουργική επέμβαση στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος από μικρές οπές που δεν απαιτούν μεγάλες τομές. Αυτό γίνεται δυνατό με τη χρήση ειδικών εργαλείων και την αξιοποίηση του βίντεο, ενώ η επέμβαση ξεκινά με μια μικρή τομή στην περιοχή του ομφαλού. Στη συνέχεια, διοχετεύεται αέριο διοξειδίου του άνθρακα μέσα στην κοιλιακή χώρα, προκειμένου να «φουσκώσει» το κοιλιακό τοίχωμα, δημιουργώντας έτσι χώρο και εξασφαλίζοντας καλή οπτική πρόσβαση. Η χρήση εργονομικά και τεχνολογικά προηγμένων εργαλείων συμβάλλει στην αποτελεσματική εκτέλεση της επέμβασης» προσθέτει.

Πώς πραγματοποιείται η ρομποτική χειρουργική επέμβαση;

Στο Metropolitan Hospital γίνεται χρήση του προηγμένου ρομποτικού συστήματος Da Vinci για τις χειρουργικές επεμβάσεις. Το μηχάνημα αποτελείται από ένα ρομπότ με βραχίονες που τοποθετείται δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι και προσαρμόζεται πάνω στον ασθενή. Ο χειρουργός κάθεται στη χειρουργική κονσόλα και ελέγχει τους ρομποτικούς βραχίονες με ακρίβεια, προκειμένου να εκτελέσει με ασφάλεια την επέμβαση μέσα από μικρές τομές. Το ρομποτικό σύστημα μεταφέρει τις κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο, λειτουργώντας με ακρίβεια σε επίπεδο χιλιοστών, εκτελώντας τις απαιτούμενες κινήσεις με απόλυτη ασφάλεια.

Ποια είναι η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού στις γυναικολογικές κακοήθειες;

Η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη γυναικολογική ογκολογία, το οποίο επιτρέπει τη σταδιοποίηση των κακοηθειών με υψηλή ευαισθησία, ιδίως σε καρκίνους όπως ο καρκίνος του ενδομήτριου, όπου η χρήση της μπορεί να φτάσει και να υπερβεί το 98%.

• Πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη τεχνική;

Στην πράξη, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εκτομή και τη βιοψία του λεμφαδένα, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί πέρα από τον αρχικό όγκο στο λεμφικό σύστημα.

Η μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο λεμφαδένας φρουρός είναι ο πρώτος προορισμός της νόσου, δηλαδή ο πρώτος λεμφαδένας που δέχεται τα καρκινικά κύτταρα. Με τον εντοπισμό αυτού του λεμφαδένα και τον έλεγχο για την παρουσία καρκινικών κυττάρων, μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια εάν η νόσος έχει προχωρήσει.

Αυτή η πληροφορία είναι κρίσιμη για τη σταδιοποίηση της νόσου, προσφέροντας σημαντική καθοδήγηση για την επιλογή της επόμενης θεραπευτικής προσέγγισης. Ταυτόχρονα, απαλλάσσει τις ασθενείς από την εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης λεμφοιδήματος στα κάτω άκρα έως και 30%, κατά τα πρώτα δύο μετεγχειρητικά χρόνια.

Σε ποιες γυναικολογικές κακοήθειες μπορεί να εφαρμοστεί;

Η μέθοδος του λεμφαδένα φρουρού χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στη θεραπεία του καρκίνου του αιδοίου, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και πρόσφατα στον καρκίνο του ενδομήτριου, με τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επίσης, αυτή η τεχνική εφαρμόζεται ευρέως στη χειρουργική ογκολογία, όπως στον καρκίνο του μαστού, στο μελάνωμα και άλλα, με επιτυχία εδώ και δεκαετίες.

Ποια είναι τα επιμέρους πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής;

«Η παραπάνω μέθοδος έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, με τη χρήση μιας συγκεκριμένης χρωστικής, μπορούμε να ανιχνεύσουμε ακόμα και καρκινικά κύτταρα που έχουν ξεκινήσει να μετακινούνται από τον κύριο όγκο προς άλλα σημεία. Δεύτερον, μπορούμε να αποκτήσουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό πληροφοριών για τον όγκο με το ελάχιστο δυνατό χειρουργικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε στην ασθενή τη σωστή, προσαρμοσμένη θεραπεία που χρειάζεται», καταλήγει ο κ. Ίβρος.

