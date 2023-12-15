Διεθνής διάκριση για το Κέντρο Αντιμετώπισης Λεμφοιδημάτων του Metropolitan Hospital

Μια ακόμα διεθνής διάκριση για το Metropolitan Hospital, καθώς το Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδήματος–Λεμφικών Παθήσεων για Παιδιά και Ενήλικες αναδείχθηκε «Comprehensive Center of Excellence» από το διεθνές δίκτυο για τη Λεμφολογική Εκπαίδευση και Έρευνα Λεμφικών Παθήσεων (LE&RN) και αποτελεί πλέον ένα από τα καλύτερα Ολιστικά Κέντρα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος και Λεμφικών Παθήσεων παγκοσμίως.

Υπό τη διεύθυνση του Ευάγγελου Δημακάκου, Ιατρού Λεμφολόγου και Προέδρου της Παγκόσμιας Λεμφολογικής Εταιρείας και την εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και επαγγελματιών υγείας, το Κέντρο αναδεικνύεται εφάμιλλο των αντίστοιχων κέντρων που λειτουργούν από διεθνούς εμβέλειας Πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard University, το Stanford University, το Johns Hopkins University και άλλα.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδήματος–Λεμφικών Παθήσεων στο Metropolitan Hospital είναι το πρώτο και μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα όπου η θεραπευτική αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος-οιδήματος πραγματοποιείται ολιστικά σύμφωνα με τις παγκόσμιες οδηγίες της Διεθνούς Λεμφολογικής Εταιρείας.

Ιατροί, εξειδικευμένοι στη Λεμφική πάθηση, όπως είναι δερματολόγοι, γενετιστές, ακτινολόγοι, αγγειοχειρουργοί, πλαστικοί χειρουργοί και παιδίατροι, και επαγγελματίες υγείας, όπως είναι φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, διαιτολόγοι και ψυχολόγοι, υπό την καθοδήγηση του Ιατρού Λεμφολόγου, Ε. Δημακάκου, παρέχουν θεραπευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε λεμφικής πάθησης.

Τo Λεμφοίδημα, μια από τις πιο γνωστές και συχνές παθήσεις του λεμφικού συστήματος, αντιμετωπίζεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες στο Metropolitan Hospital. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση, πραγματοποιείται εκτενής έλεγχος του Λεμφικού Συστήματος που περιλαμβάνει αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα, μαγνητική λεμφογραφία, αξονική λεμφογραφία, σπινθηρογράφημα λεμφαγγείων, γενετικός έλεγχος κ.λπ.) μερικές εκ των οποίων γίνονται πανελλαδικά μόνο στο Θεραπευτήριο Metropolitan Hospital.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ-ΛΕΜΦΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

• Το κέντρο λεμφοιδήματος της Βοστώνης με την Ιατρική Σχολή του Harvard) (Βοστώνη, Μασαχουσέτη, HΠΑ)

• Το Κέντρο για Λεμφικές και Φλεβικές Διαταραχές, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Stanford (Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ)

• Το Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης και Αποκατάστασης Λεμφοιδήματος - Λεμφικών Παθήσεων Ενηλίκων και Παίδων του Metropolitan Hospital (Αθήνα, Ελλάδα)

• Το κέντρο Jill και Mark Fishman για λεμφικές διαταραχές στο νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας (Philadelphia, PA, USA)

• Το CHU Montpellier (Μονπελιέ, Γαλλία)

• Το Cleveland clinic (Κλίβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ)

• Το Columbia University Irving Medical Center/ το New York Presbyterian (Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

• Η Υπηρεσία Λεμφοιδήματος Derby - Royal Derby Hospital (Ντέρμπι, Ηνωμένο Βασίλειο)

• Το Νοσοκομείο Johns Hopkins (Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ)

• Το Ιατρικό Κέντρο Keck του USC (Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ)

• Το κέντρο που εξειδικεύεται στη λεμφαγγειακή ιατρική του νοσοκομείο Nij Smellinghe (Ντράχτεν, Ολλανδία)

• Το ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio (Κολόμπους, Οχάιο, ΗΠΑ)

• Το Oregon Health & Science University Healthcare (Πόρτλαντ, Όρεγκον, ΗΠΑ)

• Το κέντρο Penn για Λεμφικές παθήσεις και Λεμφοίδημα (Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια, ΗΠΑ)

• Το St George's, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

• Tο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Chicago (Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ)

• Το Πανεπιστήμιο του Michigan (Ανν Άρμπορ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ)

• Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Uppsala (Ουψάλα, Σουηδία)

