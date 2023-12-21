Dentist Pass: Αύριο τελευταία ημέρα του προγράμματος για τα παιδιά

Ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, στις 23:59, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Dentist Pass».

Το «Dentist Pass» είναι το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας του υπουργείου Υγείας για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, που χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ξεκίνησε στις 23 Μαΐου 2023 και ήδη έχουν ωφεληθεί πάνω από 233.000 παιδιά. Οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος ή μέσω Κ.Ε.Π, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον δικαιούχο γονέα ή κηδεμόνα σε μορφή άυλης χρεωστικής κάρτας, η οποία παραμένει σε ισχύ για έξι ημερολογιακούς μήνες επιπλέον του μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οδοντιατρεία/ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν POS με σχετικό κωδικό.

Η ενίσχυση λαμβάνεται, για λογαριασμό του παιδιού, από ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της προληπτικής οδοντιατρικής, καθώς και της σωστής ενημέρωσης γονέων και παιδιών και περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση και παροχή σχετικών οδηγιών.

Το Dentist Pass εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» του υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

