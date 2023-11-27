Αρθροσκόπηση Ώμου: Πώς επιδιορθώνει τις ρήξεις;

«Μία από τις πλέον προηγμένες τεχνικές στον χώρο της Ορθοπαιδικής είναι η αρθροσκόπηση, μια ελάχιστα παρεμβατική τεχνική που έχει αναδειχθεί ως προτιμώμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση των ρήξεων του στροφικού πετάλου στον ώμο», ο κ. Ιωάννης Φερούσης Διευθυντής Ορθοπαιδικός Metropolitan Hospital.

Τι είναι το στροφικό πέταλο;

Πρόκειται για μία ομάδα τεσσάρων μυών που συμβάλλουν καθοριστικά στην κίνηση του ώμου. Οι ρήξεις των τενόντων αυτών των μυών λέγονται ρήξεις του στροφικού πετάλου ή ρήξεις των στροφέων του ώμου και προκαλούν πόνο και περιορισμένη κίνηση στην άρθρωση. Η διάγνωση γίνεται με κλινική εξέταση του ασθενή και απεικονιστικές μεθόδους, συνήθως με μαγνητική τομογραφία.

Γιατί η αρθροσκοπική αποκατάσταση;

«Παραδοσιακά, οι χειρουργικές επεμβάσεις στον ώμο απαιτούσαν μεγάλες τομές και μακρόχρονη ανάρρωση. Αντίθετα, η αρθροσκοπική συρραφή των τενόντων γίνεται μέσω μικρών τομών, χρησιμοποιώντας έναν λεπτό σωλήνα με μια κάμερα στην άκρη, το αρθροσκόπιο. Ο ελάχιστα τραυματικός χαρακτήρας της τεχνικής αυτής μειώνει σημαντικά τον πόνο και τον χρόνο ανάρρωσης των ασθενών. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στην κανονική τους ζωή και στις αθλητικές τους δραστηριότητες σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με παραδοσιακές τεχνικές» τονίζει ο ειδικός και προσθέτει:

«Πέρα όμως από τα ανωτέρω, η αρθροσκοπική τεχνική ενισχύει σημαντικά την ακρίβεια της επέμβασης. Η χρήση του αρθροσκοπίου προσφέρει μια καθαρή και υψηλής ευκρίνειας εικόνα της περιοχής, με σημαντική μεγέθυνση επιτρέποντας στον χειρουργό να εργαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης οι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές έχουν συνδεθεί με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών», επισημαίνει.

Διαδικασία της Επέμβασης

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός κάνει μικρές τομές για την εισαγωγή του αρθροσκοπίου και των εργαλείων. Η κάμερα μεταδίδει εικόνες σε μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας, βοηθώντας τον χειρουργό να καθοδηγήσει τα εργαλεία, να αναγνωρίσει με ακρίβεια τα ειδικά χαρακτηριστικά της ρήξης και να την επιδιορθώσει με μέγιστη ακρίβεια. Ο ασθενής δεν πονά καθόλου τόσο κατά την διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετά από αυτό.

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση και Φυσιοθεραπεία

Η αποκατάσταση από μια αρθροσκοπική συρραφή των στροφέων του ώμου περιλαμβάνει ανάρτηση του άκρου για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και μετά φυσιοθεραπεία. Η φυσιοθεραπεία είναι κρίσιμη για την επαναφορά της πλήρους λειτουργικότητας του ώμου, με εξατομικευμένες ασκήσεις και τεχνικές.

Συμπεράσματα

«Η αρθροσκοπική συρραφή αποτελεί σήμερα την προτιμώμενη μέθοδο για την αποκατάσταση των ρήξεων του στροφικού πετάλου στον ώμο. Χάρη στην ελάχιστη παρεμβατικότητα, την ακρίβεια και τη γρήγορη αποκατάσταση, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν λιγότερες επιπλοκές και γρηγορότερη επιστροφή στην καθημερινότητα», καταλήγει ο κ. Φερούσης.



Πηγή: skai.gr

