Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που νοσηλεύονται

Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία στους εσωτερικούς ασθενείς προάγει την πρώιμη κινητοποίηση, η οποία με τη σειρά της βοηθά στην πρόληψη επιπλοκών που σχετίζονται με την παρατεταμένη ακινησία οδηγώντας στην ταχύτερη ανάρρωση. Εδώ και πολλά χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι των θεραπειών που προσφέρονται στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Η γκάμα των ασθενών που ωφελούνται από την Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς που νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα (πνευμονίες, βρογχοπνευμονίες κλπ.), αλλά επεκτείνεται σε όλους τους ασθενείς που θα χρειαστεί να παραμείνουν αρκετό καιρό στο νοσοκομείο, στους ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα ή καρδιολογικά χειρουργεία, καθώς και στους ασθενείς μετά από ένα γενικό χειρουργείο.

Η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς πρέπει να συνοδεύεται με την γρήγορη και σωστή ενεργοποίηση των πνευμόνων και φυσικά με την επανεκπαίδευση του βήχα, που συχνά ο πόνος, η αδράνεια και η έλλειψη δυνάμεων μπορεί να τον αναστέλλουν. Τεχνικές αναπνευστικής φυσικοθεραπεία εφαρμόζονται από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έως και τους θαλάμους απλής νοσηλείας, ενώ πολύ συχνά οι ασθενείς εκπαιδεύονται σε αναπνευστικές ασκήσεις και θέσεις για να μπορούν να τα εκτελούν και μόνοι τους.

Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας

Αναπνευστικές ασκήσεις: Τεχνικές όπως η διαφραγματική αναπνοή και η αναπνοή με σφιγμένα χείλη βοηθούν τους ασθενείς να βελτιστοποιήσουν τα πρότυπα αναπνοής τους και να ενισχύσουν τη λειτουργία των πνευμόνων. Οι αναπνευστικές ασκήσεις συνεχίζονται με θωρακική αναπνοή και φυσικά σε τελικό στάδιο το συγχρονισμό διαφραγματικής και θωρακικής αναπνοής, για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Κινητοποίηση Θώρακος: Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει χειροκίνητη θωρακική κρούση και δόνηση για την απομάκρυνση και την κινητοποίηση των αναπνευστικών εκκρίσεων, βοηθώντας στην απομάκρυνσή τους.

Παροχέτευση θέσεων: Μέσω συγκεκριμένης τοποθέτησης του σώματος, η παροχέτευση μέσω θέσεων διευκολύνει την παροχέτευση εκκρίσεων από διαφορετικά τμήματα του πνεύμονα, αποτρέποντας επιπλοκές όπως η ατελεκτασία. Η συχνή αλλαγή θέσεων και οι συγκεκριμένες θέσεις που τοποθετείτε ο ασθενής αποτρέπουν τη συσσώρευσή των εκκρίσεων και ιδιαίτερα στα κατώτερα τμήματα των πνευμόνων.

Εξασκητής αναπνοής: Η άσκηση με εξασκητές αναπνοής ενθαρρύνει τη βαθιά αναπνοή και βοηθά στην επέκταση των διαφόρων μερών του πνεύμονα, προάγοντας την επέκταση των πνευμόνων και αποτρέποντας την κατάρρευση των πνευμόνων.

Εκπαίδευση εισπνευστικών μυών: Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση των χεριών του φυσικοθεραπευτή, αλλά και ειδικών συσκευών για την ενδυνάμωση των εισπνευστικών μυών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της αναπνοής.

Ο Ρόλος των Αναπνευστικών Φυσικοθεραπευτών

Οι αναπνευστικοί φυσικοθεραπευτές είναι ζωτικά μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης. Διεξάγουν αναλυτικές αξιολογήσεις για να εντοπίσουν τις μοναδικές αναπνευστικές προκλήσεις κάθε ασθενούς και να δημιουργήσουν εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας. Οι φυσικοθεραπευτές συνεργάζονται στενά με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές αλλά και όλους τους άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένη φροντίδα για τους εσωτερικούς ασθενείς.

Πλεονεκτήματα της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας Εσωτερικού Νοσοκομείου

Τα πλεονεκτήματα της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας για εσωτερικούς ασθενείς είναι πολλαπλά.

Μερικά από αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

• Ταχύτερη ανάρρωση: Βελτιώνοντας τη λειτουργία των πνευμόνων και τη δύναμη των αναπνευστικών μυών, η αναπνευστική φυσιοθεραπεία εσωτερικών ασθενών συμβάλλει στην ταχύτερη ανάρρωση και στη μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

• Μειωμένες επιπλοκές: Η αποτελεσματική κάθαρση των αεραγωγών και οι τεχνικές επέκτασης των πνευμόνων μειώνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων του αναπνευστικού και άλλων επιπλοκών που σχετίζονται με την ακινησία.

• Βελτιωμένη ποιότητα ζωής: Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία εσωτερικού ασθενούς βελτιώνει την ικανότητα των ασθενών να αναπνέουν άνετα, βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και μετά.

• Πρόληψη χρόνιων αναπνευστικών προβλημάτων: Η έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία μέσω της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων σε ευάλωτους ασθενείς.

Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία είναι θεμελιώδες συστατικό της ολιστικής υγειονομικής περίθαλψης για νοσηλευόμενους ασθενείς. Αντιμετωπίζοντας τις αναπνευστικές προκλήσεις και προάγοντας τη βέλτιστη λειτουργία των πνευμόνων, διευκολύνει την ταχύτερη ανάρρωση και την καλύτερη συνολική ευεξία.

Η τεχνογνωσία των αναπνευστικών φυσιοθεραπευτών και η εφαρμογή διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούν, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της αναπνευστικής υγείας και στο άνοιγμα του δρόμου για έναν ομαλότερο δρόμο προς την ανάκαμψη των ασθενών που νοσηλεύονται.

Σταύρος Τόιλος

Κωνσταντίνος Ψαρογιώργος

Πηγή: skai.gr

