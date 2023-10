Στην κορυφή της ιατρικής έρευνας διεθνώς 20 καθηγητές της Ιατρικής του ΑΠΘ το 2022-3 Υγεία 11:38, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα δεδομένα αντλούνται από τη Scopus, τη μεγαλύτερη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει περιλήψεις και παραπομπές για ακαδημαϊκά άρθρα από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.