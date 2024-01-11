«Επελαύνουν» ο κορωνοϊός και η γρίπη στην χώρα καθώς νέα αύξηση, σημειώθηκε σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στις εισαγωγές ασθενών με λοιμώξεις του αναπνευστικού ενώ 93 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους.

Tην ίδια ώρα, 78 είναι οι ασθενείς με κορωνοϊό που κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθούν ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι από γρίπη.

Στους 14 ανέρχονται οι ασθενείς με γρίπη που βρίσκονται στην εντατική.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ, το διάστημα 01 Ιανουαρίου – 07 Ιανουαρίου 2023, 78 άνθρωποι από 70 συγκριτικά με την προηγούμενη καταγραφή, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, καθώς προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας (από 1 έως 7 Ιανουαρίου) για τη γρίπη, τον κορονοϊό και τον RSV που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), υποδεικνύουν πως η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 έφτασε τις 1.679 και παρουσίασε αύξηση 15% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 37 (31 την προηγούμενη εβδομάδα) και παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη Covid-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 78 (70 την περασμένη εβδομάδα).

Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν 93 (57 την περασμένη εβδομάδα) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη Covid.

Η παραλλαγή Eris (EG.5) ήταν η συχνότερη, καθώς εμφανίστηκε στο 42% των δειγμάτων, ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (16%), την BA.2.86 (14%) και την JN.1 (13%).

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει πάνω από το 10% (sentinel) που αποτελεί ενδεικτικό εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC και έχει αυξητική τάση.

Καταγράφηκαν 14 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν και 2 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 52/2023 νοσηλεύτηκαν 49 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 11 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 01/2024 έχουν τυποποιηθεί 166 στελέχη γρίπης, προερχόμενα από νοσοκομειακά δείγματα και από δείγματα Sentinel κοινότητας, εκ των οποίων τα 163 (98%) ήταν τύπου Α και 3 (2%) τύπου Β.

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 142 στελέχη τύπου Α. Τα 15 (11%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 127 (89%) στον υπότυπο Α(Η1).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

H θετικότητα του RSV στα δείγματα sentinel ΠΦΥ παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

