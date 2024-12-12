Στη νέα εθνική στρατηγική για το στεγαστικό που εκπονείται και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο επόμενο διάστημα, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη σε ραδιοφωνική συνέντευξή της.

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες ώστε εντός του πρώτου 15νθήμερου του Ιανουαρίου 2025 να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στις τράπεζες τις αιτήσεις για τα 20.000 επιδοτούμενα, από το κράτος, στεγαστικά δάνεια.

Η ίδια διευκρίνισε: «Το "Σπίτι μου ΙΙ" είναι ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιήσουμε με το υπουργείο Οικονομικών, τον κ. Παπαθανάση και την Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα προσφέρει 20.000 φτηνά επιδοτούμενα δάνεια σε νέα ζευγάρια και οικογένειες. Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ένα σπίτι αξίας 250.000 ευρώ και το δάνειο από την τράπεζα να φτάνει μέχρι το ποσό των 190.000 ευρώ. Στο νέο πρόγραμμα προβλέπεται αυξημένη επιδότηση επιτοκίου για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Δηλαδή, έρχεται το κράτος και καλύπτει τα 3/4 του επιτοκίου αφήνοντας μόνο το 1/4 να καταβληθεί από τον δικαιούχο τρίτεκνο ή πολύτεκνο. Επίσης έχουν επέλθει με παραίνεση του Πρωθυπουργού, δύο πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το «Σπίτι μου Ι». Το εισόδημα που προσμετράται είναι της τελευταίας τριετίας και όχι μόνο του προηγούμενου χρόνου, ενώ δεν υπάρχει ο αυστηρός χρονικός περιορισμός για την παρουσίαση συγκεκριμένου διαμερίσματος στην τράπεζα. Να θυμίσω επίσης ότι ανεβάσαμε το ηλικιακό όριο από τα 39 έτη που ήταν το προηγούμενο στα 50 έτη προκειμένου να καλύψουμε τη γενιά που δεν είχε λόγω της κρίσης, ευκαιρία για την απόκτηση σπιτιού».

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αναβαθμίζω ενεργειακά το σπίτι μου» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ που θα «τρέξει» από τις αρχές του έτους, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο αλλά και στα προγράμματα κοινωνικής στέγασης τα οποία υλοποιεί ήδη το ΥΚΟΙΣΟ σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

Σχετικά με το πρόγραμμα «Κοινωνικής Αντιπαροχής» που στοχεύει στη δημιουργία ενός σημαντικού αποθέματος σύγχρονης κοινωνικής κατοικίας, η υπουργός σημείωσε ότι ο πρώτος διαγωνισμός θα γίνει τον επόμενο χρόνο για δημόσια ακίνητα.

Όπως υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη, «ο πρώτος διαγωνισμός για δημόσια κρατικά οικόπεδα όπου θα κατασκευαστούν πολυκατοικίες και ένα μέρος αυτών των διαμερισμάτων θα δοθεί με κοινωνικό μίσθωμα και το υπόλοιπο με κανονικές τιμές της αγοράς, θα αρχίσει το επόμενο έτος. Αυτό θα μας αποφέρει τα επόμενα χρόνια ένα απόθεμα κοινωνικών διαμερισμάτων με κοινωνικό μίσθωμα και ταυτόχρονα περισσότερα διαμερίσματα ως προς το κομμάτι της προσφοράς. Για αρχή με τον πρώτο διαγωνισμό ως προς τα διαθέσιμα οικόπεδα και ακίνητα υπάρχει η εκτίμηση για δυνατότητα δημιουργίας 150 διαμερισμάτων. Εμείς συλλέγουμε από όλη την Ελλάδα τα ώριμα οικόπεδα αλλά και τα χτισμένα κτίρια ώστε να δοθούν γι' αυτό το καινοφανές για την Ελλάδα σχήμα. Θέλουμε δηλαδή μικτό σχήμα κατοικίας και με κοινωνικό μίσθωμα και κανονικό μίσθωμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

