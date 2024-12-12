Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 75% της καραμελοποιίας Λάβδας ΑΕ από την ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ ΑΕ.

Σημειώνεται, ότι η ΙΟΝ, με ιστορία 94 ετών, δραστηριοποιείτο και στον κλάδο της καραμέλας από το 1930 έως το 2016, διαθέτοντας στην αγορά προϊόντα με τις ονομασίες BALOO και O' MAMY.

Η Λάβδας, που δραστηριοποιείται από το 1953 στον χώρο της καραμελοποιίας, αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς παίκτες στην εγχώρια αγορά, έχοντας αναπτύξει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο με δημοφιλή προϊόντα όπως Jelly Pop, Eclair, Charleston, Geneva, Αγελαδίτσα, Λάβδας, Χρυσή Γάλακτος, Piccolo, Gum On!, ενώ μεγάλη τελευταία επιτυχία αποτελεί η δημιουργία του προϊόντος Zero. Παράλληλα, έχει εισχωρήσει στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ασίας και των αραβικών κρατών, όπου απευθύνει περισσότερο από το 50% των προϊόντων της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική των δύο εταιρειών, έχοντας στόχο την ενδυνάμωση και ανάπτυξή τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται και δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Η πρόεδρος της ΙΟΝ ΑΕ, Τίνα Κωτσιοπούλου, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την εταιρία ΛΑΒΔΑΣ με μεγάλη χαρά στην οικογένεια της ΙΟΝ, αλλά και με τον σεβασμό που αρμόζει στην ιστορία, την τεχνογνωσία και την κληρονομιά τής πιο σημαντικής καραμελοποιίας. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς καταδεικνύει τη δέσμευση της ΙΟΝ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον τομέα της σοκολάτας και των ζαχαρωδών και να συνεχίσει να αναπτύσσει και να διαθέτει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Δέσμευση την οποία μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους της εταιρείας ΛΑΒΔΑΣ μαζί με τις κοινές αξίες και το επιχειρηματικό ήθος».

O Στέλιος Λάβδας, ο οποίος παραμένει μέτοχος με ποσοστό 25% και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου της εταιρίας, ανέφερε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που δύο ιστορικές βιομηχανίες της Ελλάδας συνεργάζονται με ό,τι οφέλη και συνέργειες αυτό συνεπάγεται. Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία της ΙΟΝ και την τεχνογνωσία της ΛΑΒΔΑΣ στο πεδίο της καραμέλας θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε, παραμένοντας πιστοί στην ποιότητα και στις αξίες μας».

