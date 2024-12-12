Ελβετία: Η Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης - Η μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων σχεδόν 10 ετών

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) μείωσε το επιτόκιά της κατά 50 μονάδες βάσης την Πέμπτη, στη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων σχεδόν 10 ετών, καθώς επιδιώκει να προλάβει τις επερχόμενες μειώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα και άλλων κεντρικών τραπεζών, προκειμένου να περιορίσει μια πιθανή ενίσχυση του ελβετικού φράγκου.

Ειδικότερα, η SNB μείωσε τα επιτόκιά της από 1,0% σε 0,5%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022. Ενώ οι αγορές είχαν προβλέψει την κίνηση αυτή, πάνω από το 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μικρότερη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων από τον Ιανουάριο του 2015, όταν είχε αιφνιδιάσει τις αγορές καταργώντας την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ.

«Οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις μειώθηκαν και πάλι αυτό το τρίμηνο. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της SNB λαμβάνει στα υπόψη αυτή την εξέλιξη», ανέφερε η SNB. «Η SNB θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα προσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική, αν χρειαστεί, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει εντός του εύρους που συνάδει με τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα».

Η απόφαση της Πέμπτης ήταν η πρώτη υπό τον νέο πρόεδρο της SNB Μάρτιν Σλέγκελ, και πρόκειται για μια επιτάχυνση σε σχέση με την πολιτική του προκατόχου του Τόμας Τζόρνταν, ο οποίος επέβλεψε τρεις μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης φέτος.

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία διαμορφώθηκε στο 0,7% τον Νοέμβριο και βρίσκεται εντός του εύρους στόχου 0-2% της SNB.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται επίσης να μειώσει τα επιτόκια αργότερα την Πέμπτη όπως και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στις 18 Δεκεμβρίου.

Στπ μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά μείωσε τα επιτόκιά της κατά 50 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

Η μείωση της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της Ελβετίας και άλλων χωρών αυξάνει την ελκυστικότητα του φράγκου που αποτελεί ασφαλές καταφύγιο, ενισχύοντας το νόμισμα.

Η ανατίμηση του φράγκου αποτελεί πρόσθετο πονοκέφαλο για τους Ελβετούς εξαγωγείς, καθιστώντας τις εξαγωγές τους ακριβότερες, όταν ήδη αντιμετωπίζουν υποτονική ζήτηση στην Ευρώπη και την Κίνα.

Η SNB αναμένει τώρα ανάπτυξη μεταξύ 1% και 1,5% για το 2025 στην Ελβετία. Προηγουμένως προέβλεπε 1,5% για το επόμενο έτος.

Η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει εντός του εύρους στόχου της. Για το 2024, η SNB βλέπει αύξηση πληθωρισμού κατά 1,1%, κατά 0,3% το 2025 και κατά 0,8% το 2026, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για πληθωρισμό 1,2% φέτος, 0,6% το 2025 και 0,7% το 2026.

Το ελβετικό φράγκο σημείωσε πτώση μετά τη μεγαλύτερη από το αναμενόμενο μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, μια κίνηση που, σύμφωνα με τους αναλυτές, αναμένεται να ανακόψει την ανατίμηση του νομίσματος τους επόμενους μήνες. Το φράγκο αποδυναμώθηκε έως και 0,7% στα 0,9344 ανά ευρώ, στο ασθενέστερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες, απομακρυνόμενο περαιτέρω από το ισχυρότερο επίπεδο της τελευταίας σχεδόν δεκαετίας που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

