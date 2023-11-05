Λογαριασμός
Η ΕΛ.ΑΣ απέτρεψε συμπλοκή ανηλίκων έξω από εμπορικό κέντρο στο Ίλιον

Στο πλαίσιο της δράσης ελέχθησαν 43 άτομα

συμπλοκή ανηλίκων Ίλιον

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στο παρά πέντε απετράπη το βράδυ του Σαββάτου συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η υποδιεύθυνση ανηλίκων έλαβε ενημέρωση ότι επίκειται η συγκεκριμένη συμπλοκή έξω από μεγάλο εμπορικό κέντρο της περιοχής. 

Μέλη των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) επενέβησαν προτού εξελιχθεί η συμπλοκή, ενώ στο πλαίσιο της δράσης ελέχθησαν 43 άτομα. 

