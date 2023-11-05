Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στο παρά πέντε απετράπη το βράδυ του Σαββάτου συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η υποδιεύθυνση ανηλίκων έλαβε ενημέρωση ότι επίκειται η συγκεκριμένη συμπλοκή έξω από μεγάλο εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Μέλη των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) επενέβησαν προτού εξελιχθεί η συμπλοκή, ενώ στο πλαίσιο της δράσης ελέχθησαν 43 άτομα.

Πηγή: skai.gr

