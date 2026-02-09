Της Έλενας Γαλάρη

Στα χέρια επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα βρίσκεται το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναφορικά με την υπεξαίρεση κονδυλίων από τους εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης έδωσε εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία θα εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επιπλέον, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, οι τυχόν αγορές ακινήτων και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την επίδικη περίοδο, ενώ θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι θα κληθούν σε εξηγήσεις, όταν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και εν συνεχεία ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποφασίσει εάν θα ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη ή εάν αρχειοθετήσει την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.