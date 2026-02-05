Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην πρώτη δημόσια παρέμβαση μετά την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, προχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα.

«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω (σ.σ. από το βήμα της Γερουσίας) υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του, ενώ λίγο αργότερα παρεμβαίνοντας στη συζήτηση πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν, θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

