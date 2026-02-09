Ανείπωτος πόνος για 35χρονη λεχώνα που έφυγε από τη ζωή, μόλις 2 εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στην Άρτα το πρωί του Σαββάτου (7/02) και οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας αναμένουν τη νεκροψία – νεκροτομία.

Όπως αναφέρει το patrisnews, η Ευανθία Αγγελοπούλου, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Άρτα, απ’ όπου καταγόταν ο σύζυγός της. Δημιούργησαν μία όμορφη οικογένεια. Πριν από μερικές ημέρες μάλιστα κράτησαν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει στις 9:20 κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό και μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να εντοπιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή στην οποία αναμένεται να υποβληθεί σήμερα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

