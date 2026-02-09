Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που εξελίσσεται η διαδικασία σε βάρος του θέτει, με δημόσια δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Όπως επισημαίνει, «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση». Παράλληλα καταγγέλλει ότι βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο δημόσιας δίκης και καταδίκης, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΓΣΕΕ.

Στη δήλωσή του αναφέρει ακόμη ότι το πρωί πληροφορήθηκε πως η Εισαγγελία, στην οποία ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμα, «εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα».

Επαναλαμβάνοντας ότι σε βάρος του «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησης, ο κ. Παναγόπουλος διερωτάται πόσες ακόμη ημέρες θα χρειαστεί να περιμένει προκειμένου να του κοινοποιηθούν τόσο η Διάταξη Δέσμευσης όσο και το πόρισμα, ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, κάνοντας λόγο για «εντελώς αβάσιμες εις βάρος του κατηγορίες».

«Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου; Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;», αναρωτιέται.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια, «εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξε στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον κι αυτές ούτε τον σεβάστηκαν, ούτε τον προστάτευσαν».

Όλη η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου:

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

