Στην υπόθεση Παναγόπουλου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος ήταν, σε αναστολή πλέον, μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος».

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν μια τέτοια υπόθεση είχε συμβεί με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Εμείς δεν πρόκειται να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη όταν κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα με κάποια φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις».

Ξεκαθάρισε ότι «ούτε η ΝΔ, ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να φορτωθεί μια υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ».

«Το Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων»

Σχετικά με την τραγωδία στη Χίο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «το ελληνικό Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε να συμβάλλει στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων. Σώζουν ζωές ανθρώπων οι οποίοι στοιβάζονται σε μικρές βάρκες από τους “δολοφόνους”, στην πραγματικότητα, λαθροδιακινητές, στις χειρότερες δυνατές συνθήκες».

Ανέφερε ότι «κάθε ξεχωριστό περιστατικό ερευνάται εκ του νόμου για να διαπιστωθεί αν η κάθε επιχείρηση εκτελέστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις. Δεν σας κρύβω ότι από πριν η διάθεση είναι να πιστεύουμε τους Λιμενικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από το να επιτεθούν σε κανέναν και όχι τους λαθροδιακινητές και διάφορες συλλογικότητες οι οποίες λειτουργούν εκ του πονηρού και έχουν στόχο να διαβάλλουν τον Λιμενικό και συνολικά τη χώρα».

Πρόσθεσε ότι «το ελληνικό Λιμενικό ακολουθεί όλα όσα προβλέπει ο νόμος, και μάλιστα γίνεται δόλια από κάποια Μέσα ενημέρωσης, σύγχυση μεταξύ των καμερών που υπάρχουν ανά περιοχή και των θερμικών καμερών οι οποίες λειτουργά επικουρικά και έχουν εντελώς διαφορετικό λόγο ύπαρξης».

«Οι θερμικές κάμερες των σκαφών δεν έχουν ρόλο καταγραφής όπως μια κανονική κάμερα. Χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός ένας στόχος ή ένα σκάφος το οποίο μπορεί να κινείται απειλητικά. Δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα (…) Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού».

«Οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμια»

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ΑΠΘ, διατυπώνοντας την άποψη ότι «οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης προσώπων, για να κάνει η Δικαιοσύνη τη δουλειά της, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά θα την κάνει καλά.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι εγκληματίες συλλαμβάνονται, θα πρέπει να υπογραμμιστεί, καθώς δείχνει όπως είπε ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι από αυτούς είχαν φοιτητική ιδιότητα, θα έχουν και αυτοματοποιημένα κυρώσεις από το πανεπιστήμιο, ενώ επανέλαβε ότι δεν δόθηκε καμία άδεια για το πάρτι.

Κριτική σε Βενιζέλο: «Οξύμωρο να κατηγορεί την κυβέρνηση για αναθεωρητικό λαϊκισμό ο εμπνευστής του αμελητί»

Παράλληλα, άσκησε αιχμηρή κριτική απέναντι στον Ευάγγελο Βενιζέλο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία και πλέον όλοι έχουν την ίδια παραγραφή.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο κ. Βενιζέλος, ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001, λόγω της λέξης «αμελητί», που προστέθηκε στο Σύνταγμα εκείνη τη χρονιά, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. «Αυτή είναι η θέση μας. Και τα περί λαϊκισμού δεν έχουν αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας και όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους», είπε.

