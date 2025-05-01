Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση του 59χρονου ομογενή με καταγωγή από τη Γεωργία που συνελήφθη πριν μερικές ημέρες στην Αλεξανδρούπολη και ο οποίος ομολόγησε ότι φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υλικό για λογαριασμό άλλου ατόμου, και του έστελνε το σχετικό υλικό μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής, μαζί με έγγραφες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών ο στρατολόγος του, ελληνογεωργιανός και εκείνος στην καταγωγή ο οποίος συνελήφθη στη Λιθουανία, του είχε δώσει μεταξύ άλλων, αναλυτικές οδηγίες για να περνάει απαρατήρητος όταν φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στις στρατιωτικές εθνικές και Νατοϊκές βάσεις της Αλεξανδρούπολης. Τον είχε συμβουλεύσει μάλιστα να ντύνεται με αθλητική περιβολή, να κρατάει ένα μπαστούνι για να ανεβαίνει τους λόφους δήθεν ότι κάνει πεζοπορία.

Στο κινητό του 59χρονου βρέθηκε πλήθος υλικού που κατέληγε στον ελληνογεωργιανό, με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης, εθνικές και Νατοϊκές και καταγραφή κινήσεων και μεταφορών στρατιωτικού υλικού με τελικό προορισμό την Ουκρανία.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 59χρονου

Στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας οι Αρχές της Λιθουανίας συνέλαβαν τον ελληνογεωργιανό για απόπειρα δολοφονίας. Κατά την ανάκρισή του ο συλληφθείς αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με έναν 59χρονο στην Αλεξανδρούπολη ο οποίος τον εφοδιάζει με κατασκοπευτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελληνογεωργιανός που στρατολόγησε τον 59χρονο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ναρκωτικά, δολοφονίες και ήταν μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Είχε παραμείνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης για περίπου 6 μήνες.

Αμέσως μετά την πληροφορία, σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την ΕΛ.ΑΣ συνελήφθη ο 59χρονος ο οποίος εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής την ώρα της εργασίας του.

Εντύπωση πάντως προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι τα βιντεάκια που έστελνε ο 59χρονος στη Λιθουανία είναι ερασιτεχνικά.

Η έρευνα από την ΕΥΠ συνεχίζεται για αποκαλυφθεί όλο το εύρος της δράσης τους.

Ο 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία οδηγείται αύριο Παρασκευή στον ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

