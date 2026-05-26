Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στην Πρέβεζα, καθώς η 34χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η άτυχη 34χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πανικό στους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής, όταν η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PrevezaBest, η 34χρονη βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα τρίτου ορόφου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ την ώρα του συμβάντος βρισκόταν μόνη της στο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.

Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Πηγή: prevezabest

