Την άμεση ανάκληση της παράνομης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόλυσης του πρώην προέδρου της, Κ. Γενηδούνια από τη Hellenic Train ζητά, με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).

Η ΠΕΠΕ, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι η απόλυση του Κώστα Γενηδούνια, εκτός από παράνομη και καταχρηστική αποτελεί ευθεία και ωμή παρέμβαση στη συνδικαλιστική δράση και άσκηση του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι από κάθε μέλος της.

Όπως αναφέρει, «οι πρακτικές της Διοίκησης του κ. Rinaudo είναι καταδικασμένες στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού και επαναφέρουν στη μνήμη περιόδους που για τους εργαζόμενους έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτί.

Αυτός που πραγματικά πρέπει να απολυθεί είναι ο κ. Rinaudo, ο οποίος από την πρώτη ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα, αντί να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του Ελληνικού Σιδηροδρόμου και της Εταιρείας που έχει αναλάβει τη Διοίκηση της, προσπαθεί με κάθε τρόπο και μέσο και με μεθόδους τρομοκρατίας και διώξεων να επιβάλει ένα καθεστώς σιωπής γύρω από τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο και τη Hellenic Train, η οποία είχε λάβει ΟΛΕΣ τις προειδοποιήσεις για τη δομική κατάρρευση του Σιδηροδρόμου που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών».

Η Ένωση προσθέτει πως η Hellenic Train επιδοτείται «αδρά από το Ελληνικό Κράτος και τους φόρους των φορολογουμένων για να παράγει επιβατικό έργο και όχι για να τρομοκρατεί, φιμώνει και απολύει όσους αναφέρονται σε υπαρκτά προβλήματα από την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων».

Τέλος, η ΠΕΠΕ απαιτεί «να ανακληθεί άμεσα η παράνομη απόλυση του μέλους του Σωματείου μας και ενεργού συνδικαλιστή Γενιδούνια Κώστα» και καλεί τη μητρική της Hellenic, Ferrovie Dello Stato Italliane «να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδείξει έμπρακτα ότι δεν στηρίζει αυτές τις παράνομες και απαράδεκτες πρακτικές».

Πηγή: skai.gr

