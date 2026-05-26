Η Τσεχία εξασφάλισε για την Ουκρανία 1 εκατ. βλήματα πυροβολικού για το 2026

Η πρωτοβουλία της Τσεχικής Δημοκρατίας για την προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία περιλαμβάνει συμβάσεις για την παράδοση περίπου 1 εκατομμυρίου βλημάτων το 2026, όπως ανακοίνωσε το τσεχικό υπουργείο Άμυνας, μήνες αφότου το πρόγραμμα παραλίγο να ακυρωθεί από τη νέα κυβέρνηση της χώρας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2024 με σκοπό να βοηθήσει την Ουκρανία να μειώσει το μεγάλο χάσμα που τη χωρίζει από τη Ρωσία στον τομέα του πυροβολικού, και σύμφωνα με αξιωματούχους παρέδωσε περίπου 1,5 εκατ. βλήματα το 2024 και 1,8 εκατ. πέρυσι.

Το πρόγραμμα παραλίγο να ακυρωθεί όταν ο νέος πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις και οι αντι-ουκρανοί συνεργάτες του ανέλαβαν την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά ο ίδιος συνέχισε το πρόγραμμα υπό την πίεση των ξένων συμμάχων.

Οι Financial Times έγραψαν σήμερα ότι ο αριθμός των χωρών-δωρητών μειώθηκε κατά το ήμισυ, σε εννέα, από την ανάληψη των καθηκόντων του Μπάμπις. Το υπουργείο Άμυνας δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα. Το υπουργείο ανέφερε ότι από τις αρχές του 2026 έχουν παραδοθεί περίπου 500.000 βλήματα, αριθμός παρόμοιος με τις ποσότητες που παραδόθηκαν την ίδια περίοδο του 2025 – ωστόσο, δεδομένων των χρόνων παράδοσης, αυτές περιλαμβάνουν παραδόσεις που είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης χρηματοδότησης.

«Προς το παρόν, προβλέπεται η προμήθεια περίπου 1 εκατ. τεμαχίων πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος μέσω όλων των ισχύοντων μηχανισμών, με την πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά να ηγείται της προσπάθειας», ανέφερε το υπουργείο σε απάντηση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τη φετινή χρονιά.

Η πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά φέρνει σε επαφή ξένες χώρες-δωρητές - όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία και άλλες - με Τσέχους εμπόρους όπλων που αναζητούν προμήθειες από όλον τον κόσμο.

Οι μικρότεροι μηχανισμοί αφορούν διμερείς συμφωνίες ή απευθείας αγορές από την Ουκρανία, ανέφερε το υπουργείο. Η χρηματοδότηση έχει προέλθει επίσης από τα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

