Απο τη «δύσκολη» θερινή προετοιμασία μέχρι την εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν έζησε μια «ιδιαίτερη» σεζόν στο Champions League, με πολλά πάνω και κάτω και με αρκετούς τραυματισμούς που έπρεπε να διαχειριστεί. «Ιδιαίτερη, ήταν πράγματι. Είμαι χαρούμενος για τη νοοτροπία, για την ανθεκτικότητα», δήλωνε ο Λουίς Ενρίκε πριν από μερικές ημέρες.

Η Παρί ξεκίνησε πολύ δυνατά την ευρωπαϊκή της πορεία με αρκετές επιθετικές παραστάσεις: 4-0 απέναντι στην Αταλάντα, 7-2 απέναντι στη Λεβερκούζεν και 5-3 απέναντι στην Τότεναμ. Ακόμη και με πολλές απουσίες, η Παρί νίκησε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (2-1). Αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα προϊδέαζε για μια εύκολη πορεία στη φάση της League Phase και μια πρόκριση χωρίς προβλήματα στους «16».

Όμως ο ενθουσιασμός υποχώρησε και οι αστάθειες διαδέχθηκαν η μία την άλλη (ήττες απέναντι σε Μπάγερν και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ισοπαλίες με Νιούκαστλ και Αθλέτικ Μπιλμπάο), ως συνέπεια αμυντικών αδυναμιών και προβλημάτων στην τελική προσπάθεια.

Επηρεασμένη από την απουσία καλοκαιρινής προετοιμασίας λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, η παριζιάνικη ομάδα δυσκολεύτηκε πολύ να ανακτήσει δυνάμεις στο τέλος του φθινοπώρου.

Το τεχνικό επιτελείο αναγκάστηκε να διαχειριστεί πολλές απουσίες. Πολλοί βασικοί ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν, όπως οι Ασράφ Χακίμι, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Φαμπιάν Ρουίθ και Νούνο Μέντες, κυρίως στο πρώτο μισό της σεζόν.

Ο Ντεμπελέ αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περιόδου: ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία να βρει τον ρυθμό της περασμένης σεζόν λόγω συνεχόμενων μυϊκών προβλημάτων (γάμπα, τετρακέφαλος).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Παρί κατέκτησε πάντως μέσα στον χειμώνα το Διηπειρωτικό Κύπελλο και το Super Cup. Ωστόσο αποκλείστηκε στο Κύπελλο Γαλλίας από την Παρί FC τον Ιανουάριο και τελικά υποχρεώθηκε να περάσει από τα μπαράζ του Champions League για να βρεθεί στη φάση των νοκ άουτ.

Σημάδι όμως της ακλόνητης αυτοπεποίθησής της: παρά την 11η θέση στη βαθμολογία της League Phase, που οδηγούσε σε μπαράζ, ο Λουίς Ενρίκε υποστήριζε τότε πως «δεν υπάρχει καμία ομάδα καλύτερη» από την Παρί.

Όμως, μετά από μια πολύ δύσκολη διπλή αναμέτρηση απέναντι στη Μονακό (3-2, 2-2) τον Φεβρουάριο, οι παίκτες της Παρί δεν είχαν ακόμη πείσει και το «τρένο» της ανοιξιάτικης φόρμας του 2025 έμοιαζε ακόμη πολύ μακριά.

Η φάση των «16» απέναντι στην Τσέλσι άλλαξε τα πάντα, σαν να συνειδητοποίησε η Παρί ότι έπρεπε να είναι έτοιμη τον Μάρτιο και όχι νωρίτερα. Απέναντι στους «μπλε», η φιλοσοφία του Λουίς Ενρίκε λειτούργησε ξανά: το ομαδικό pressing, η απόλυτη ευελιξία, οι συνεχείς εναλλαγές θέσεων, η νεανική ανεμελιά και κυρίως μια εξαιρετικά αποτελεσματική επίθεση. Η Παρί σκόραρε οκτώ φορές απέναντι στην Τσέλσι (5-2, 3-0).

Μετά την επιθετική παράσταση του Μαρτίου, ακολούθησε η αμυντική δύναμη του Απριλίου. Απέναντι στη Λίβερπουλ, οι πρωταθλητές Ευρώπης έδωσαν μια σκληρή μάχη (2-0, 2-0). Και η ρεβάνς στο Άνφιλντ, μέσα στην καταρρακτώδη βροχή, έμεινε ως παράδειγμα θάρρους και αμυντικής συνοχής.

«Πρέπει να υποφέρεις για να φτάσεις μέχρι τέλους», είχε δηλώσει τότε ο Ντεμπελέ, ξανά ηγέτης της επίθεσης και της ομάδας με την ενέργεια και την πίεση ψηλά, αλλά και την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Δίπλα του, ο Γεωργιανός Κβίτσα Κβαρατσκέλια έκανε επίσης τη διαφορά. Και αυτό συνέβη ξανά τον Μάιο απέναντι σε ένα ακόμη φαβορί της διοργάνωσης, την Μπάγερν.

Το εντυπωσιακό πρώτο παιχνίδι (5-4), οι συνεχείς επιθέσεις, τα αμέτρητα γκολ και οι ανατροπές αποτέλεσαν για ορισμένους το «ματς του αιώνα». Η Παρί κατάφερε στη συνέχεια να κλείσει τους χώρους στη ρεβάνς στην Allianz Arena. Ξανά ηρωικός ο τερματοφύλακας Ματβέι Σαφόνοφ, που ανέβασε επίπεδο απόδοσης, και οι συμπαίκτες του ήταν μαχητικοί στην άμυνα ώστε να σφραγίσουν το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη (1-1).

Η εμπειρία που έχει αποκτήσει πια στις μεγάλες στιγμές, έπαιξε ρόλο ώστε να παραμείνει η Παρί στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να υπερασπιστεί τον τίτλο της στον τελικό του Σαββάτου (30/5) απέναντι στην Άρσεναλ.

«Δεν παρασυρόμαστε, μένουμε ταπεινοί, είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε», δήλωσε λιτά ο Ντεζιρέ Ντουέ, 20 ετών, το βράδυ της πρόκρισης στον τελικό. Με τη δύναμη της εμπειρίας και την ψυχραιμία των «μεγάλων» της Ευρώπης...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

