Στη σύλληψη ενός 59χρονου ομογενή από την Γεωργία που ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη προχώρησαν χθες οι Αρχές μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Ασφάλειας.

Ο 59χρονος όπως προέκυψε από την έρευνα και ομολόγησε και ο ίδιος, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υλικό για λογαριασμό άλλου ατόμου, και του έστελνε το σχετικό υλικό μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής, μαζί με έγγραφες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο «σύνδεσμος» του 59χρονου, επίσης γεωργιανής καταγωγής, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στη Λιθουανία. Το άτομο αυτό δραστηριοποιείται στο οργανωμένο έγκλημα και συγκεκριμένα σε ναρκωτικά και ληστείες.

Τι είναι η τακτική των criminal proxies

Ο «σύνδεσμος» είχε προσεγγίσει τον 59χρονο ομογενή και του πρότεινε να ενταχθεί σε ένα μυστικό δίκτυο συλλογής πληροφοριών με τελικό αποδέκτη την GRU, τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, με μηνιαία αμοιβή.

Πρόκειται για την γνωστή τακτική των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών criminal proxies σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούν άτομα από το οργανωμένο έγκλημα, με καταγωγή από την πρώην ΕΣΣΔ φίλα προσκείμενα στη Ρωσία, προκειμένου να μην στέλνουν πράκτορες σε όλο τον κόσμο αλλά και για να είναι πιο εύκολη η κίνησή τους και να μην αποκαλυφθεί ολόκληρο το δίκτυο σε περίπτωση μιας σύλληψης.

Για την χρηματική αμοιβή, ο 59χρονος φέρεται να του απάντησε ότι «θα κάνω το χρέος μου για τη μαμά Ρωσία» και ότι τα λεφτά είναι το τελευταίο που τον ενδιαφέρει.





Πηγή: skai.gr

