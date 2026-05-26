Γκουαρδιόλα: Αιώνια η αγάπη μου για τη Σίτι

Ο 55χρονος προπονητής εξήγησε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος που αποχωρεί από τους «πολίτες», τονίζοντας πως η αγάπη του για τον σύλλογο θα είναι αιώνια

Γκουαρδιόλα

Ύστερα από 10 χρόνια που περιλάμβαναν 20 τρόπαια με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν και το αντίο του ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.

Ο 55χρονος εξήγησε ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που αποχωρεί από τους «πολίτες», τονίζοντας πως η αγάπη του για τον σύλλογο θα είναι αιώνια.


«Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλώς μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η στιγμή. Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αιώνια θα μείνουν μόνο τα συναισθήματα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι», ανέφερε μεταξύ άλλων για τον Γκουαρδιόλα.

TAGS: ποδόσφαιρο Πεπ Γκουαρδιόλα
