Απολογήθηκαν στην ανακρίτρια οι ανήλικοι που «χτύπησαν» κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία, την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ήδη τρόφιμοι σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, για εμπλοκή σε παρόμοιες πράξεις που φέρεται να τέλεσαν κατά το παρελθόν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν παραβιάσει τους όρους διαμονής στο συγκεκριμένο κατάστημα, όταν τα ξημερώματα της 21ης Μαϊου απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο τού ψιλικατζίδικου, αρπάζοντας 700 ευρώ από το ταμείο, διάφορα καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του με προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε η εμπλοκή στη ληστεία και τεσσάρων συνεργών τους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Όπως έγινε γνωστό, υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές. Μάλιστα, επιστρέφοντας τα επόμενα 24ωρα στη συγκεκριμένη δομή κράτησης, ένας εκ των τριών κατηγορουμένων φέρεται να εκμυστηρεύτηκε αρχικά την εμπλοκή του στη ληστεία- ανακαλώντας όμως στη συνέχεια τη συμμετοχή του.

Απολογούμενοι στην αρμόδια ανακρίτρια, και οι τρεις αρνήθηκαν ότι είναι αυτοί που τέλεσαν την ένοπλη ληστεία. Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στον τρίτο (που συμπληρώνει τον επόμενο μήνα το 15ο έτος της ηλικίας του) επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο κι επέστρεψε στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

