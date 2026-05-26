Μία μοναδική Λυρική Βραδιά προτείνει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος το Κτήμα Τομπάζη στην παραλία του Γαλατά. Το ιστορικό κτήμα του 1828 πρόκειται να φιλοξενήσει το βράδυ της 31ης Μαΐου στις 21:00 δύο σπουδαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες με λαμπρή σταδιοδρομία, την υψίφωνο Δήμητρα Κωτίδου και τη μεσόφωνο Ελένη Βουδουράκη, ενώ στο πιάνο θα συνοδέψει ο διακεκριμένος πιανίστας Μάρκος Κώτσιας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγαπημένες άριες του ρεπερτορίου και κλασικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών, αλλά και κάποιες εκπλήξεις από το ελληνικό και διεθνές τραγούδι.

Δήμητρα Κωτίδου

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο καλλιτέχνιδες θα ερμηνεύσουν άριες και ντουέτι από την ιταλική και γαλλική όπερα του 19ου αιώνα, από έργα των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Μπιζέ, Ντελίμπ, Όφφενμπαχ. Επίσης, θα ακούσουμε επιλεγμένα μπαρόκ τραγούδια των Περσέλ και Ντόουλαντ, τραγοὐδια των Ραβέλ και Φάλια, και ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς βασισμένους σε ελληνικούς τρόπους.

Η Δήμητρα Κωτίδου έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρα της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων Βασίλισσα της Νύχτας στην εντυπωσιακή σκηνοθεσία του Μπάρρυ Κόσκυ αλλά και ρόλους μπελκάντο. Η σταδιοδρομία της Ελένης Βουδουράκη καταγράφεται με πρωταγωνιστικούς ρόλους και συμφωνικές συναυλίες σε όλες τις ελληνικές αίθουσες και φεστιβάλ, με πιο πρόσφατες τις εμφανίσεις της στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Τιμόθεου Αρβανιτάκη και στο Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στη Διεθνή Συναυλία για την Ειρήνη της Φιλαρμονικής Αθηνών στις Πλάτρες της Κύπρου για την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου 2026). Οι δύο συνέπραξαν σκηνικά (Βιολέτα Βαλερύ, Αννίνα) στην Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι κατά την περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κίνα (Σεπτέμβριος 2025).

Ελένη Βουδουράκη

Η Λυρική Βραδιά στο Κτήμα Τομπάζη αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δράση σε ένα από τα ιστορικότερα αγροκτήματα της Ελλάδας, οικογενειακή εστία του Μανώλη Τομπάζη, αρμοστή της Κρήτης και Ναυάρχου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το Κτήμα Τομπάζη βρίσκεται στην παραλία του Αργοσαρωνικού απέναντι από το νησί του Πόρου, σε μια μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία, και φιλοξενεί την καλλιέργεια του βραβευμένου βιολογικού ελαιώνα, σε ένα τοπίο σπάνιας φυσικής αρμονίας.

Οι επισκέπτες της βραδιάς θα έχουν τη δυνατότητα μία ώρα πριν από τη συναυλία να περιηγηθούν στον χώρο και να επισκεφθούν το Ιδιωτικό Μουσείο του Κτήματος Τομπάζη με σπάνια τεκμήρια και αντικείμενα του 1821. Στους επισκέπτες θα προσφερθεί ένα welcome drink & finger food που περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου της συναυλίας.

Λυρική Βραδιά στο Κτήμα Τομπάζη

Κτήμα Τομπάζη, Τομπάζη 1, Γαλατάς 18020

Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, ώρα 21:00

Διάρκεια 70΄ χωρίς διάλειμμα

Η είσοδος προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.