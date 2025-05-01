Απαγχονισμένος μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του στο Κερατσίνι εντοπίστηκε ο 43χρονος Σπύρος Σέββος τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 28 Απριλίου, δίνοντας μια τραγική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας ενός ανήλικου παιδιού εντοπίστηκε απαγχονισμένος με μία ζώνη ενώ δίπλα του βρέθηκε κι ένα χειρόγραφο σημείωμα. Τον άνδρα φαίνεται πως εντόπισε ο αδερφός του.

​Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος εξαφανίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 28 Απριλίου, όταν έφυγε για να μεταβεί στην εργασία του, στον Ταύρο Αττικής και έκτοτε, δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Δύο περίπου μήνες πριν, είχε υποστεί ρήξη ώμου, και οι γιατροί, μετά από εξέταση, αποφάσισαν ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την επίλυση του προβλήματος υγείας του. Μετά την επίσκεψη στον γιατρό, στην οποία τον συνόδευε ο πεθερός του, ο Σπύρος Σέββος αναχώρησε για τη δουλειά του.

Οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέφει, και κάποια στιγμή έστειλε ένα μήνυμα στη σύζυγό του, εκφράζοντας την αγάπη του για εκείνη και το παιδί τους.

Αν και οι αγαπημένοι του προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του, δεν μπορούσαν μέχρι που το κινητό του απενεργοποιήθηκε και τότε οι οικείοι του δήλωσαν την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.