Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό - Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού, λάθος δεν θα ξαναγίνει»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague και παραδέχθηκε λάθη στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γιαννακόπουλος

Με ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR αναγνώρισε την επιτυχία των «ερυθρόλευκων» και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.

«Επτά ευρωπαϊκά έχουμε πάρει, εσείς πήρατε το τέταρτό σας. Εγώ θα σας συγχαρώ γιατί μέσα σε όλα παίζουν και αθλητές. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και όχι, δεν δέχομαι αυτά που μου στέλνετε. Ότι δεν φταίω, ότι έκανα ό,τι μπορούσα, αντικατέστησα τους παίκτες, τα πάντα. Αυτό ήταν σε χρηματικό. ΟΚ. Μπήκαν κάποια χρήματα παραπάνω. Τα στραβά τα έβλεπα. Τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος. Δεν θα ξαναγίνει», ανέφερε ο κ. Γιαννακόπουλος. 


 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark