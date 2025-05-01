Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τον διεθνή διαγωνισμό έρευνας υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης

Υπεγράφη χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η Υπουργική Απόφαση για την διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων αναφορικά με την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου («Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης («Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αποδοχής του ενδιαφέροντος που εκδήλωσε η αμερικανική Chevron για μία θαλάσσια περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου και για δύο θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, καθώς και της αποδοχής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την HELLENiQ για τη θαλάσσια περιοχή «Α2» νοτίως της Πελοποννήσου.

Ο διεθνής διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευθεί για 90 ημέρες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να υποβληθούν οι προσφορές από ενδιαφερόμενες εταιρείες.

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώνει με συνέπεια και αξιοπιστία το χρονοδιάγραμμα έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων για την αποδοχή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον ορισμό ακριβών συντεταγμένων και τη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού», τονίζει το ΥΠΕΝ.

