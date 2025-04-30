Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα που είχε γεννηθεί στη Γεωργία και ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη προχώρησαν οι Αρχές μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Ασφάλειας.

Ο 59χρονος όπως προέκυψε από την έρευνα και την ομολογία του, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στρατιωτικό υλικό δρώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου, στο οποίο και απέστειλε το σχετικό υλικό μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής.

Ο 59χρονος θα μεταφερθεί την Παρασκευή το πρωί στις 11, στον ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες, Τρίτη 29 Απριλίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ημεδαπός, που όπως προέκυψε από την έρευνα και την ομολογία του, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στρατιωτικό υλικό δρώντας για λογαριασμό έτερου ατόμου, στο οποίο και απέστειλε το σχετικό υλικό μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής.

Η ομολογία του 59χρονου: Θα το κάνω για τη «μαμά Ρωσία»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στόχος πιθανόν ήταν ακόμα και να διαπραχθεί δολιοφθορά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το άτομο που τον στρατολόγησε βρίσκεται εκτός χώρας, είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης και στρατολογημένος από τη «GRU» τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας με σκοπό ακριβώς τη στρατολόγηση τρίτων ατόμων για την κατασκοπεία τέτοιων εγκαταστάσεων. Στο κινητό του συλληφθέντα βρέθηκε πλήθος υλικού που κατέληγε στο συγκεκριμένο άτομο, με εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης και καταγραφή κινήσεων και μεταφορών στρατιωτικού υλικού με τελικό προορισμό την Ουκρανία.

Ο 59χρονος ομολόγησε πως η αρχική προσέγγιση έγινε τάζοντας του ο «στρατολόγος» χρηματική αμοιβή, όμως όπως παραδέχτηκε, το έκανε οικειοθελώς, λέγοντάς του πως θα το κάνει για τη «μαμά Ρωσία» στον στρατό της οποίας είχε υπηρετήσει στα νιάτα του και μάλιστα στη Σιβηρία.

Η έρευνα από την ΕΥΠ συνεχίζεται για να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της δράσης τους και, βεβαίως, συνεχίζεται η προσπάθεια για να μπορέσουν να φτάσουν και στα ίχνη του στρατολογημένου από τη «GRU» μαφιόζου.

Πηγή: skai.gr

