Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν αποκαταστάθηκε σήμερα εν μέρει, έπειτα από μία σχεδόν καθολική διακοπή διάρκειας σχεδόν τριών μηνών, εξαιτίας του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου από την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση.

«Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο δείχνουν μια μερική αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο Ιράν (…) έπειτα από 2.093 ώρες σχεδόν πλήρους απομόνωσης από τα διεθνή δίκτυα», ένα ρεκόρ σε εθνική κλίμακα, ανακοίνωσε αρχικά η μκο παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks.

«Το πρώτο βήμα προς μια ελεύθερη και ρυθμιζόμενη πρόσβαση στον κυβερνοχώρο έγινε», δήλωσε κατόπιν ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Χ, προσθέτοντας πως με αυτό το μέτρο, τα αιτήματα των Ιρανών «θα ικανοποιηθούν».

«Εδώ και κάποια λεπτά, μπορώ να ανοίξω διεθνείς ιστότοπους με τον πάροχό μου πρόσβασης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία 22χρονη κάτοικος της δυτικής πόλης Κερμανσάχ, προσθέτοντας πως εξακολουθεί και χρειάζεται VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) για να έχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας άλλος χρήστης είπε πως η επιχείρησή του στην Τεχεράνη ανέκτησε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, όμως «η συνδεσιμότητα της κινητής τηλεφωνίας παραμένει κομμένη». Και οι δύο δεν θέλησαν να κατονομαστούν.

Χθες Δευτέρα, εν μέσω των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που θεωρείται μετριοπαθής, διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Όμως, η κατάσταση περιπλέχθηκε σήμερα, όταν η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε την αναστολή, έπειτα από «καταγγελίες», του οργάνου, που έλαβε αυτό το μέτρο, της Ειδικής Διεύθυνσης για την Οργάνωση και Διακυβέρνηση του Εθνικού Κυβερνοχώρου, το οποίο συστάθηκε στις 12 Μαΐου από τον Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος δεν είναι αρμόδιος για αυτό το θέμα, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, του οποίου ηγείται ένας σκληροπυρηνικός, τόνισε ο βουλευτής Γιαγκούμπ Ρεζαζαντέχ.

«Μακρύς δρόμος»

Αφού η πρόσβαση στο διεθνές διαδίκτυο ανεστάλη κατά τη διάρκεια των ογκωδών διαδηλώσεων που κορυφώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, η λειτουργία του αποκαταστάθηκε εν μέρει προτού διακοπεί εκ νέου στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Το Ιράν έχει να διανύσει μακρύ δρόμο προτού ξαναβρεί τα επίπεδα κυκλοφορίας πριν από την 8η Ιανουαρίου», έγραψε στο Χ ο Νταγκ Μάντορι, υπεύθυνος στην Kentik, μια αμερικανική εταιρεία παρακολούθησης των δικτύων.

Από την αρχή του πολέμου, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο στο τοπικό διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει να συνδέονται σε ιρανικούς ιστότοπους, τραπεζικές υπηρεσίες ή εφαρμογές που έχουν εγκριθεί από το Κράτος.

Η κατάσταση θα επιστρέψει στο φυσιολογικό επίπεδο «μόλις η σκιά του πολέμου εξαφανιστεί», είχε διαβεβαιώσει στα μέσα Μαΐου η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις απειλές των Αμερικανών και Ισραηλινών «εχθρών» της ασφάλειας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

