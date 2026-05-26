Το πλαίσιο του προγράμματος NASA Artemis program, μιλά για μία μια Σεληνιακή Βάση που θα λειτουργεί ως κατοικήσιμος σταθμός στο δορυφόρο της Γης, για μακράς διάρκειας εξερεύνηση και επιστημονική έρευνα.

Στελέχη της υπηρεσίας παρουσίασαν από τα κεντρικά γραφεία της NASA την πρόοδο του προγράμματος Σεληνιακής Βάσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων βιομηχανικών συνεργατών και των σχεδίων των αποστολών.

Η "Moon Base" ανοίγει τον δρόμο για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη

Η πρωτοβουλία "Moon Base" αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης και ανάπτυξης υποδομών στη Σελήνη, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για διαρκή ανθρώπινη παρουσία στον νότιο πόλο του φεγγαριού. Το εγχείρημα συνδυάζει επανδρωμένες και ρομποτικές αποστολές, φιλοδοξώντας να μετατρέψει το δορυφό της Γης σε ένα μόνιμο κέντρο επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και μελλοντικής εμπορικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προηγμένα ρομποτικά οχήματα και αυτόνομα συστήματα θα συνεργάζονται με αστροναύτες για τη μελέτη του σεληνιακού εδάφους, την αναζήτηση πολύτιμων πόρων – όπως ο πάγος νερού που έχει εντοπιστεί σε σκιερές περιοχές του νότιου πόλου – και την κατασκευή βασικών υποδομών. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το νερό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για την παραγωγή πόσιμου νερού όσο και για την παρασκευή καυσίμων, στοιχείο που θα μειώσει σημαντικά το κόστος των μελλοντικών διαστημικών αποστολών.

Η περιοχή του νότιου πόλου της Σελήνης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει μεγάλες περιόδους ηλιακού φωτός, ευνοώντας την παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Παράλληλα, οι ακραίες συνθήκες του σεληνιακού περιβάλλοντος λειτουργούν ως ιδανικό «δοκιμαστικό πεδίο» για τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα σε επανδρωμένες αποστολές προς τον Άρη.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης, όπου κρατικοί οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων εκτός Γης. Η εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία μιας σεληνιακής βάσης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον σχεδιασμό των πρώτων μόνιμων αποικιών σε άλλους πλανήτες.

Ειδικοί του διαστημικού τομέα εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες η Σελήνη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κομβικό σταθμό για διαπλανητικά ταξίδια, αλλά και σε κέντρο επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη της προέλευσης του ηλιακού συστήματος και των επιπτώσεων της μακροχρόνιας διαβίωσης στο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

