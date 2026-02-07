Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από το κατασκοπευτικό... θρίλερ, με πρωταγωνιστή τον συλληφθέντα Σμήναρχο.

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τα ηλεκτρονικά ίχνη που τον πρόδωσαν και τον τρόπο: Δράσης και στρατολόγησής του από την Κίνα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και για πιθανούς συνεργούς του.

Ενδεικτικά, την ώρα που ο 54χρονος παραμένει κρατούμενος στην αερονομία μέχρι να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στην ανακρίτρια αεροδικείου για κατασκοπεία, ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ ψάχνουν ενδελεχώς τα πρόσωπα «κλειδιά» με τα οποία συνεργαζόταν για να πουλά μυστικές πληροφορίες στην Κίνα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται κάποιες ύποπτες επαφές που είχε ο 54χρονος με απόστρατους της πολεμικής αεροπορίας. Αυτές τις επαφές κάνουν «φύλλο και φτερό» οι αρχές, για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Οι πληροφορίες που έδωσε

Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε ιδιαιτέρως ευαίσθητες πληροφορίες: Στις συχνότητες στρατηγικών μέσων όπως ραντάρ, τάνκερ, συστήματα αεροάμυνας και υποβρύχια, σε πρωτόκολλα, που αφορούν σε μεθόδους με τις οποίες τα συστήματα διασυνδέονται σε κοινά κέντρα επιχειρήσεων διασύνδεσης, σε διαδικασίες κρυπτογράφησης που αφορούν σε κώδικες που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ, ενώ, έχοντας δικαιώματα πρόσβασης, γνώριζε ποιος έμπαινε πού και μάθαινε τις απόρρητες πληροφορίες.

Έτσι λοιπόν, έχοντας στα χέρια του αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες, οι κινεζικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να μάθουν τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, να εντοπίσουν αδυναμίες του συστήματος, την ιεραρχία, αλλά και τις τακτικές που εφαρμόζουν.

Πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας, ο 54χρονος φαίνεται να είχε το ιδανικό προφίλ πληροφοριοδότη για μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών άρχισαν να τον παρακολουθούν τον Οκτώβριο του 2024, όταν έφθασε πληροφορία από τη CIA, ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν με την Ελλάδα.

Η ΕΥΠ ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και από κοινού άρχισαν να διερευνούν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ. Ετσι έφτασαν στα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που είχαν παραχωρήσει στον κατηγορούμενο για να στέλνει πληροφορίες.

Μπορεί ο κατηγορούμενος Σμήναρχος να μην είχε σχέση με επιχειρησιακά σχέδια, είτε της αεροπορίας, είτε του ΝΑΤΟ, καθώς δεν ήταν ιπτάμενος, αλλά, ως μηχανικός είχε σχέση με ραντάρ, τηλεπικοινωνίες και ασυρμάτους για τα οποία θα μπορούσε να δώσει σημαντικές πληροφορίες.

Στρατολογήθηκε από Κινέζο σε συνέδριο του ΝΑΤΟ

Ο 54χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι η στρατολόγησή του έγινε σε κάποιο συνέδριο του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό όπου εκεί τον προσέγγισαν αξιωματούχοι κινεζικών μυστικών κρατικών υπηρεσιών για να τον πείσουν να τους δίνει πληροφορίες.

Έπαιρνε από 5.000 έως 15.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επαφή του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε στο Πεκίνο το 2024. Το ταξίδι ήταν ιδιωτικό, ωστόσο οι στρατιωτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τις μονάδες του. Το γεγονός ότι δεν το είχε κάνει, κίνησε υποψίες και «κλειδώθηκε» – όχι μόνο από την Αθήνα – ως ύποπτος κατασκοπείας.

Ο σμήναρχος είχε το ιδανικό προφίλ για τους ανθρώπους που τον επέλεξαν. Καταρτισμένος και με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά μέσα σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, είχε – ως διοικητής – πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, που είχαν σχέση με νατοϊκά και ελληνικά στρατιωτικά μέσα, επιχειρησιακά σχέδια και κινήσεις του προσωπικού.

Μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο αξιωματικός θα κρατείται στο αεροδικείο Καρέα.

Όπως αποκάλυψε παράλληλα το ΕΡΤnews, ο σμήναρχος είχε συνάντηση και με τον άνθρωπο - σύνδεσμο από το Πεκίνο. Ο Κινέζος κατάσκοπος το 2025 παραβρέθηκε σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες.

Ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων τού έδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΥΠ, ο κατηγορούμενος στα τέλη του 2024 είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών.

Στο Πεκίνο συνάντησε τον σύνδεσμό του, τον Κινέζο πράκτορα, με τον οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχε σχεδόν καθημερινή επαφή.

Ο Κινέζος κατάσκοπος εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας στον σμήναρχο και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει σταδιακά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από τις συναντήσεις στο Πεκίνο, τού έδωσε και το τηλέφωνο-σκιά, με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η πληρωμή γινόταν σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που είχε στο κινητό-σκιά. Τα εμβάσματα ήταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εντοπίστηκαν στο κινητό του εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία που κυμαίνονταν από 5 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά όσο προχωράρει η έρευνα.

Ο 54χρονος σμήναρχος συνεργάστηκε με τις Αρχές και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση του με τον Κινέζο σύνδεσμο, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι 40 με 45 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.