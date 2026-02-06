Τα κομμάτια του παζλ σε δύο - σε πρώτη ανάγνωση - χωριστές υποθέσεις κατασκοπείας σε Γαλλία και Ελλάδα καλούνται να συνθέσουν οι αρχές.

Γάλλοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα σε σχέση με ένα κύκλωμα κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας, ενώ την ίδια μέρα οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν στη μονάδα του έναν αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ύποπτο για διαρροή ευαίσθητων δεδομένων στο Πεκίνο. Στη Γαλλία οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Ο σμήναρχος είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ, όπου είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικής επικοινωνίες. Ομολόγησε ότι διοχέτευε απόρρητες πληροφορίες σε μία οντότητα στην Κίνα, και ειδικότερα στον στρατολόγο-χειριστή του, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο σμήναρχος, όπως προέκυψε από την ανάκρισή του, είχε στην κατοχή του ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί από δυτική χώρα για ένα στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνεργάζεται με το Πεκίνο. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν για επί μήνες τον σμήναρχο και προχώρησαν στη σύλληψή του, όταν ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργάτες, ή να στηνόταν δίκτυο στην υπόθεση κατασκοπείας. Χαρακτήρισαν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή, με ευρύτερες επιπτώσεις για τη νατοϊκή συμμαχία και τις ΗΠΑ. Ο Έλληνας αξιωματικός προσεγγίστηκε σε συνέδριο, ενώ φαίνεται ότι είχαν προσεγγιστεί και άλλοι αξιωματικοί άλλων χωρών. Το σενάριο αυτό του δικτύου ερευνάται από τις αρχές.

Και οι δύο υποθέσεις κατασκοπείας αντιμετωπίζονται ως οι σημαντικότερες τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύοντας μια στροφή προς τη στόχευση των διαστημικών επικοινωνιών και των δορυφορικών υποδομών παράλληλα με τις παραδοσιακές στρατιωτικές διαρροές.



Παράλληλα, και οι δύο υποθέσεις αφορούν την υποκλοπή ή κλοπή δεδομένων επικοινωνίας πληροφοριών του ΝΑΤΟ, με στόχο συγκεκριμένα διαστημικά συστήματα όπως το Starlink και απόρρητο στρατιωτικό λογισμικό.

Οι αρχές θέλουν να διαπιστώσουν τι πρόλαβε και τι ετοιμαζόταν να στείλει ο σμήναρχος, ενώ είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.