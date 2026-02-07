Αντιμέτωπος και με αφαίρεση ιθαγενείας και εικοσαετή φυλάκιση είναι ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία. Οι βαριές κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 20 ετών, ενώ βάσει του νέου κώδικα, στην περίπτωση καταδίκης κινδυνεύει με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγενείας.

Ο 54χρονος ο οποίος κρατείται στην Αερονομία, θεωρείται από τους πιο καταρτισμένους στον τομέα του, με μεγάλη εξειδίκευση στις κρυπτογραφημένες πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα, με εκπαίδευση στο εξωτερικό και με μια καριέρα 35 ετών.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής με πρόσβαση στα απόρρητα δίκτυα πληροφοριών του ΝΑΤΟ και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ AWACS –ένα στρατηγικό όπλο όπου οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στη λειτουργία του αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό–, την

κατάρτιση συμβάσεων για οπλικά συστήματα –μεταξύ των οποίων και αντιαεροπορικά–, τη διαχείριση συστημάτων ΙΤ για μεγάλα δεδομένα (big data), ενώ ως επιτελικός είχε πρόσβαση σε συμμαχικά επιχειρησιακά σχέδια.



Ταυτόχρονα, έχει διατελέσει διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ σε συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών (CIS) από το 2002 έως το 2012, όταν πραγματοποιούσε τακτικές επισκέψεις σε αεροπορικές βάσεις και εγκαταστάσεις ραντάρ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.



Ενα στοιχείο που κάνει τις αρχές να ερευνούν την ύπαρξη τουλάχιστον ενός συνεργάτη ακόμη και εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι το γεγονός ότι από τη στιγμή που μετακινήθηκε από την επιτελική θέση και ανέλαβε διοικητής της μονάδας στο Καβούρι, ενδεχομένως να έχασε την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες – στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει τον δίαυλο, επιχείρησε να «στρατολογήσει» άλλα στελέχη.

Κι ενώ ο σμήναρχος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ της συγκεκριμένης - σπάνιας στα ελληνικά χρονικά - υπόθεσης. Για την ώρα, κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους (στην Κίνα), με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, ενώ οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε ένα ακόμη άτομο.

Τα ερωτήματα που πλέον δημιουργούνται για τον υπό κράτηση αξιωματικό, με το βαρύ βιογραφικό, είναι συγκεκριμένα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου πήρε την Παρασκευή ο 54χρονος.



Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στον αριθμό 40 της οδού Σούτσου στην Αθήνα, στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το κτίριο και επιβιβάστηκε σε όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

