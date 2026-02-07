Kύκλωμα λαθραίων καπνικών σε Αττική- Βοιωτία: Στον εισαγγελέα 25 άτομα

Έλενα Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 25 άτομα που συνελήφθησαν, σε Αττική και Βοιωτία, για παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η «επιχείρηση» ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα παράνομα προϊόντα παρασκευάζονταν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία.

Πηγή: skai.gr

