Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία

Το επαγγελματικό στρατιωτικό στέλεχος συνελήφθη εντός στρατιωτικού χώρου την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία εισαγγελικού οργάνου και σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες.

Οι Αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του ατόμου καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα συλλογής και μετάδοσης άκρως απόρρητων πληροφοριών σε τρίτους.

Ενα πολύ σοβαρό περιστατικό διαρροής απόρρητων πληροφοριών, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το στέλεχος (επαγγελματίας στρατιωτικός) συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με κρατικές υπηρεσίες, παρουσία εισαγγελικού οργάνου, τις πρωινές ώρες, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του ατόμου καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα συλλογής και μετάδοσης άκρως απόρρητων πληροφοριών σε τρίτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληροφορίες είναι μεγάλης στρατιωτικής σημασίας και η διαρροή τους θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.

Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές ενώ θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην έρευνα και η ΕΥΠ

Στην ερευνα για τη σοβαρή αυτή υπόθεση έχει εμπλακεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Σύμφωνα με αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους η αρχική πληροφόρηση για τη δράση του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων είχε φτάσει, τόσο στους επιτελείς του πενταγώνου, όσο και στα στελέχη της ΕΥΠ πριν αρκετούς μήνες, ωστόσο η σύλληψή του επισπεύτηκε διότι είχε αυξήσει τον όγκο των πληροφοριών που έστελνε σε άγνωστο προς το παρόν αποδέκτη. Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση και σε πιο ευαίσθητα πληροφοριακά δεδομένα.Μάλιστα, έχει αποσαφηνιστεί πως κατά τη διάρκεια της δράσης του αποπειράθηκε να στρατολογήσει και άλλα πρόσωπα, προκειμένου να κάνουν το ίδιο, δηλαδή να διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Αποδεικτικό της δράσης του είναι κάποια πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του όπως συστήματα και λογισμικά που χρησιμοποιούσε για να στέλνει τις ευαίσθητες πληροφορίες στους άγνωστους, προς το παρόν, αποδέκτες.

Πηγή: skai.gr

