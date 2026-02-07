Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΪ, κατά το οποίο ισχυρίστηκε, με απόκρυψη αριθμού, ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΪ ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές και στο ραδιομέγαρο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και πραγματοποίησαν ελέγχους.

Όπως αποδείχτηκε τελικά, δεν υπήρχε βόμβα και το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Πηγή: skai.gr

