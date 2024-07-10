Ο Όμιλος ΣΚΑΪ και η Διευθύνουσα Σύμβουλος κυρία Εύη Κουτσαυτάκη ολοκληρώνουν την συνεργασία τους, μετά από κοινού ληφθείσα απόφαση.

Η κυρία Κουτσαυτάκη διετέλεσε για πολλά έτη ανώτατο στέλεχος του Ομίλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία του, με ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την επίτευξη κερδοφόρων χρήσεων σε μία δύσκολη αγορά.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της βήματα.

Πηγή: skai.gr

