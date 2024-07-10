Εναέρια συνδρομή στην Αλβανία με αποστολή τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών παρείχε η Ελλάδα, για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στα νότια της χώρας.

Σημειώνεται πως η αποστολή των τεσσάρων εναέριων μέσων πραγματοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), ο οποίος ενεργοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της αλβανικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, χθες Τρίτη 9 Ιουλίου η χώρα μας απέστειλε στην Αλβανία δύο (2) PZL και ακολούθως, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου, δύο (2) Canadair CL-415, τα οποία ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται πως η ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα της Αλβανίας για υποστήριξη στο πεδίο μέσω του UCPM ήταν άμεση, παρόλο το γεγονός ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας λόγω των καιρικών συνθηκών είναι πολύ απαιτητικές.

Πηγή: skai.gr

