Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για το ναυάγιο στην Πύλο: Αδιανόητη τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Για μια αδιανόητη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου, μιλά σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα.

«Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίσσεται σήμερα με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Όπως αναφέρεται, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 59 πτώματα, ενώ υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ακόμα ανθρώπους που μπορεί να αγνοούνται. Πρόκειται για θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα», αναφέρεται χαρακτηριστική στην ανάρτηση.

Only sadness, and anger, after another deadly tragedy at sea in the Mediterranean.



May the victims rest in peace.



May the survivors find consolation and care.



May governments cooperate to increase safe pathways and work together on collective solutions to address these flows. https://t.co/qRdm3f8nsZ